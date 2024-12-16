Челябинцев научили отличать новые пятитысячные купюры от фальшивых. Фото, видео

17 декабря 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Сейчас в обращении находятся три пятитысячные купюры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинской области научили отличать новые пятитысячные купюры от фальшивых. Для этого представители Банка России провели презентацию, где показали отличительные особенности новой купюры с изображением челябинского памятника «Сказ об Урале», передает корреспондент URA.RU. «Банк России презентовал модернизированную банкноту номиналом пять тысяч рублей в октябре 2024 года. Сейчас в Челябинской области таких банкнот не так много, в оборот они вводятся постепенно. Также постепенно по мере их износа и ветшания будут выводиться из обращения банкноты образца 1997 года и модификации 2010 года. Таким образом, сейчас в обращении присутствуют три разновидности пятитысячных купюр», — отметил главный экономист наличного денежного обращения и и кассовых операций челябинского отделения Банка России Александр Плотников. В первую очередь при подготовке дизайна купюры 2023 года был использован региональный подход. На лицевой стороне новой пятитысячной купюры отображается стела «Европа-Азия» столицы федерального округа — Екатеринбурга. На заднем плане — свердловские бизнес-центры, цирк и дом Севастьянова. На оборотной стороне отображены знаковые культурные объекты, центральной фигурой стало изображение памятника «Сказ об Урале», который находится на привокзальной площади Челябинска. «Банк уделяет особое внимание модернизации банкнот и защитным признакам, а также увеличению срока службы банкноты. На всех банкнотах банка России есть защитные признаки, которые можно определить без специального оборудования — это рельеф, защитные нити, меняющие цвет рисунки и цифры. Кроме того, с 2017 года банкноты имеют QR-код. Если на него навести камеру, то мы попадаем на сайт банка, где полное описание художественного оформления банкноты и защитных признаков», — сообщила эксперт по исследованию денежных знаком Ирина Меньщикова. Эксперт уточнила, что проверить подлинность купюры можно в приложении Банка России, наведя камеру телефона на купюру. Кроме того, Меньщикова показала микроизображения: вагонетку, термо варежки, промышленное предприятие, ленты и конвейер, искры, рельсы, листы металла, сталелитейный ковш и даже трамвай. Купюру можно проверить в приложении, у кассиров или в банке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский «Сказ об Урале» попал на оборотную сторону новой пятитысячной купюры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Челябинской области научили отличать новые пятитысячные купюры от фальшивых. Для этого представители Банка России провели презентацию, где показали отличительные особенности новой купюры с изображением челябинского памятника «Сказ об Урале», передает корреспондент URA.RU. «Банк России презентовал модернизированную банкноту номиналом пять тысяч рублей в октябре 2024 года. Сейчас в Челябинской области таких банкнот не так много, в оборот они вводятся постепенно. Также постепенно по мере их износа и ветшания будут выводиться из обращения банкноты образца 1997 года и модификации 2010 года. Таким образом, сейчас в обращении присутствуют три разновидности пятитысячных купюр», — отметил главный экономист наличного денежного обращения и и кассовых операций челябинского отделения Банка России Александр Плотников. В первую очередь при подготовке дизайна купюры 2023 года был использован региональный подход. На лицевой стороне новой пятитысячной купюры отображается стела «Европа-Азия» столицы федерального округа — Екатеринбурга. На заднем плане — свердловские бизнес-центры, цирк и дом Севастьянова. На оборотной стороне отображены знаковые культурные объекты, центральной фигурой стало изображение памятника «Сказ об Урале», который находится на привокзальной площади Челябинска. «Банк уделяет особое внимание модернизации банкнот и защитным признакам, а также увеличению срока службы банкноты. На всех банкнотах банка России есть защитные признаки, которые можно определить без специального оборудования — это рельеф, защитные нити, меняющие цвет рисунки и цифры. Кроме того, с 2017 года банкноты имеют QR-код. Если на него навести камеру, то мы попадаем на сайт банка, где полное описание художественного оформления банкноты и защитных признаков», — сообщила эксперт по исследованию денежных знаком Ирина Меньщикова. Эксперт уточнила, что проверить подлинность купюры можно в приложении Банка России, наведя камеру телефона на купюру. Кроме того, Меньщикова показала микроизображения: вагонетку, термо варежки, промышленное предприятие, ленты и конвейер, искры, рельсы, листы металла, сталелитейный ковш и даже трамвай.