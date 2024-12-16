Глав Свердловского и Мотовилихинского районов Перми утвердили в должностях

Глава Свердловского района Перми Александр Коротких и глава Мотовилихинского района Андрей Чернятьев избавились от приставки и.о . Об этом стало известно на заседании пермской гордумы 17 декабря.
«За то время, которое они работали с приставкой и.о ., зарекомендовали себя с положительной стороны, оперативно решали все поставленные задачи. Представляю вам руководителей Свердловского и Мотовилихинского районов Перми», — сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.
Чернятьев и Коротких были назначены исполняющими обязанности глав районов летом 2024 года. Чернятьев ранее работал в центре по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Был вице-мэром Пермского района по вопросам безопасности.
Коротких начал свою карьеру в прокуратуре Пермской области. С 2009 года работал главой следственного отдела по Вологде. В 2021-м году получил назначение на пост замруководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. В декабре 2022 года стал заместителем начальника, в мае 2023-го возглавил департамент имущественных отношений Вологодской области.
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