16 декабря 2024

В ЯНАО вошел в список регионов, где остро нуждаются в курьерах

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО наблюдается дефицит курьеров (архивное фото)
В ЯНАО наблюдается дефицит курьеров (архивное фото) Фото:

Ямал стал вторым регионом в Уральском федеральном округе, где больше всего выросла потребность в работниках доставки. Об этом URA.RU сообщили аналитики онлайн-платформы рекрутинга hh.ru.

«В ЯНАО было открыто 582 курьерские вакансии, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее», — рассказали специалисты. Потребность в курьерах в округе стала больше на 133%, чем в прошлом году.

Зарплаты для ямальских курьеров в текущем году уступают средним значениям по УрФО. «Здесь работодатели готовы платить им до 79 600 рублей, тогда как медиана зарплатных предложений находится сейчас в регионе на уровне 102 004 рублей», — отметили аналитики платформы.

При заметном росте вакансий курьеров в округе, работники доставки остаются в числе дефицитных кадров. На одно предложение приходится только 1,6 резюме потенциальных кандидатов, при норме от четырех резюме на вакансию.

Ранее URA.RU сообщало о самых востребованных специальностях в ЯНАО. В их число вошли водители-экспедиторы, курьеры и разнорабочие. 

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Ямал стал вторым регионом в Уральском федеральном округе, где больше всего выросла потребность в работниках доставки. Об этом URA.RU сообщили аналитики онлайн-платформы рекрутинга hh.ru. «В ЯНАО было открыто 582 курьерские вакансии, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее», — рассказали специалисты. Потребность в курьерах в округе стала больше на 133%, чем в прошлом году. Зарплаты для ямальских курьеров в текущем году уступают средним значениям по УрФО. «Здесь работодатели готовы платить им до 79 600 рублей, тогда как медиана зарплатных предложений находится сейчас в регионе на уровне 102 004 рублей», — отметили аналитики платформы. При заметном росте вакансий курьеров в округе, работники доставки остаются в числе дефицитных кадров. На одно предложение приходится только 1,6 резюме потенциальных кандидатов, при норме от четырех резюме на вакансию. Ранее URA.RU сообщало о самых востребованных специальностях в ЯНАО. В их число вошли водители-экспедиторы, курьеры и разнорабочие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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