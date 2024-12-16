В ЯНАО вошел в список регионов, где остро нуждаются в курьерах

Ямал стал вторым регионом в Уральском федеральном округе, где больше всего выросла потребность в работниках доставки. Об этом URA.RU сообщили аналитики онлайн-платформы рекрутинга hh.ru.
«В ЯНАО было открыто 582 курьерские вакансии, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее», — рассказали специалисты. Потребность в курьерах в округе стала больше на 133%, чем в прошлом году.
Зарплаты для ямальских курьеров в текущем году уступают средним значениям по УрФО. «Здесь работодатели готовы платить им до 79 600 рублей, тогда как медиана зарплатных предложений находится сейчас в регионе на уровне 102 004 рублей», — отметили аналитики платформы.
При заметном росте вакансий курьеров в округе, работники доставки остаются в числе дефицитных кадров. На одно предложение приходится только 1,6 резюме потенциальных кандидатов, при норме от четырех резюме на вакансию.
Ранее URA.RU сообщало о самых востребованных специальностях в ЯНАО. В их число вошли водители-экспедиторы, курьеры и разнорабочие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!