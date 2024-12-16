Сотрудник школы четыре года истязал дочь в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 65-летний сотрудник школы №15 (не из педсостава) четыре года истязал свою дочь в Октябрьском районе. Подробности истории рассказал источник URA.RU.
«По версии следствия, мужчина избивал 14-летнюю девочку с 2020 года. Он задержан, дал признательные показания», — сказал собеседник агентства.
Мужчина воспитывает дочь в одиночку. Его жена умерла в 2020-м. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Он находится под подпиской о невыезде. «Все обстоятельства ситуации территориальным следственным отделом СК России устанавливаются в рамках расследования уголовного дела», — прокомментировали ситуацию в свердловском СКР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!