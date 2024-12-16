16 декабря 2024

Сотрудник школы четыре года истязал дочь в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочке всего 14 лет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 65-летний сотрудник школы №15 (не из педсостава) четыре года истязал свою дочь в Октябрьском районе. Подробности истории рассказал источник URA.RU.

«По версии следствия, мужчина избивал 14-летнюю девочку с 2020 года. Он задержан, дал признательные показания», — сказал собеседник агентства.

Мужчина воспитывает дочь в одиночку. Его жена умерла в 2020-м. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Он находится под подпиской о невыезде. «Все обстоятельства ситуации территориальным следственным отделом СК России устанавливаются в рамках расследования уголовного дела», — прокомментировали ситуацию в свердловском СКР.

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В Екатеринбурге 65-летний сотрудник школы №15 (не из педсостава) четыре года истязал свою дочь в Октябрьском районе. Подробности истории рассказал источник URA.RU. «По версии следствия, мужчина избивал 14-летнюю девочку с 2020 года. Он задержан, дал признательные показания», — сказал собеседник агентства. Мужчина воспитывает дочь в одиночку. Его жена умерла в 2020-м. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Он находится под подпиской о невыезде. «Все обстоятельства ситуации территориальным следственным отделом СК России устанавливаются в рамках расследования уголовного дела», — прокомментировали ситуацию в свердловском СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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