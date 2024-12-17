Бывший главный тренер хоккейного клуба «Зауралье» Михаил Звягин в ближайшее время планируют приступить к работе в «Югре» из Ханты-Мансийска. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы спорта.
«Михаила Звягина в ближайшее время должны назначить главным тренером ХК „Югра“. Там сейчас в качестве и.о . руководит командой Александр Перов», — сообщили инсайдеры. Также источники отметили, что возможными вариантами для продолжения работы могли бы быть команды «Нефтяник» и «Дизель».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ХК «Югра». Ответ ожидается.
Пост главного тренера ХК «Зауралье» Михаил Звягин покинул 16 декабря. Контракт между специалистом и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместо Звягина пост в курганской команде занял Артем Седунов, ранее работавший в «Динамо-Алтай» и «АКМ» в качестве тренера защитников.
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