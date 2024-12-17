Бывший главный тренер курганского «Зауралья» Звягин возглавит «Югру». Инсайд

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Михаил Звягин может возглавить ХК «Югра» из Ханты-Мансийска
Михаил Звягин может возглавить ХК «Югра» из Ханты-Мансийска Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Бывший главный тренер хоккейного клуба «Зауралье» Михаил Звягин в ближайшее время планируют приступить к работе в «Югре» из Ханты-Мансийска. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы спорта.

«Михаила Звягина в ближайшее время должны назначить главным тренером ХК „Югра“. Там сейчас в качестве и.о . руководит командой Александр Перов», — сообщили инсайдеры. Также источники отметили, что возможными вариантами для продолжения работы могли бы быть команды «Нефтяник» и «Дизель». 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ХК «Югра». Ответ ожидается.

Пост главного тренера ХК «Зауралье» Михаил Звягин покинул 16 декабря. Контракт между специалистом и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместо Звягина пост в курганской команде занял Артем Седунов, ранее работавший в «Динамо-Алтай» и «АКМ» в качестве тренера защитников.

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Бывший главный тренер хоккейного клуба «Зауралье» Михаил Звягин в ближайшее время планируют приступить к работе в «Югре» из Ханты-Мансийска. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы спорта. «Михаила Звягина в ближайшее время должны назначить главным тренером ХК „Югра“. Там сейчас в качестве и.о . руководит командой Александр Перов», — сообщили инсайдеры. Также источники отметили, что возможными вариантами для продолжения работы могли бы быть команды «Нефтяник» и «Дизель».  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ХК «Югра». Ответ ожидается. Пост главного тренера ХК «Зауралье» Михаил Звягин покинул 16 декабря. Контракт между специалистом и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместо Звягина пост в курганской команде занял Артем Седунов, ранее работавший в «Динамо-Алтай» и «АКМ» в качестве тренера защитников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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