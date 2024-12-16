В Перми покупатели новостроек стали меньше тревожиться

В ноябре 2024 года в Перми покупатели квартир в новостройках стали реже отказываться от сделок. «Индекс тревожности» на первичном рынке недвижимости составил 34%, что на 2,7% ниже октября этого же года. Таким показателем измеряют количество покупателей, которые забронировали квартиры, но не заключили сделку. Об этом URA.RU рассказали специалисты компании «Объектив.рф».
«34% квартир, которые были забронированы в ноябре 2024 года покупателями на рынке первичной недвижимости в Перми не перешли в сделки. Всего за месяц было совершено 424 сделки по договорам долевого участия», — сообщили аналитики.
Уточняется, что в российских городах-миллионниках «индекс тревожности» составил 33%. По мнению специалистов, этот показатель завышен. Нормой считается 20-25% не состоявшихся сделок. По мнению руководителя Центра маркетинговых исследований «Объектив.рф» Ксении Чернецкой россияне отказываются от покупки квартир в новостройках из-за исчерпания лимитов по семейной ипотеке. «Бронирования не конвертируются в сделки по ряду причин: покупатель выбрал другую квартиру, отложил сделку, передумал, ему не одобрили ипотеку, изменились условия и так далее. Кроме того, в ноябре многие были вынуждены ждать „зеленый свет“ от банка, чтобы получить субсидированную ипотеку. При этом сложно поспорить с тем, что тревожности такие явления рынку только добавляли», — отметила Чернецкая.
Ранее URA.RU рассказало, что в октябре 2024 года «индекс тревожности»» в Перми составил 36,7%. Среди российских городов-миллионников это был один из самых высоких показателей.
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