В Перми покупатели новостроек оказались одними из самых тревожных

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Пермяки чаще жителей других городов отказываются от сделки
Пермяки чаще жителей других городов отказываются от сделки Фото:

В октябре 2024 года в Перми «индекс тревожности» на первичном рынке недвижимости составил 36,7%. Так называют альтернативный показатель, которым измеряют процент покупателей, отказавшихся от покупки квартиры по разным причинам. В Перми «индекс тревожности» оказался одним из самых высоких среди российских городов-миллионников, рассказали специалисты сервиса «Объектив.рф» в своем telegram-канале.

«По результатам октября самый высокий „индекс тревожности“ в Новосибирске, где 45% покупателей, забронировав квартиру, не оформили сделку, на втором месте — Екатеринбург (39,6%), на третьем — Пермь (36,7%)», — сказано в сообщении. Самые решительные покупатели оказались в Челябинске (27%).

Аналитики уточнили, что обычно до сделки не доходят 20-25% покупателей. Эти цифры считают нормой. Но в октябре 2024 года в среднем по стране «индекс тревожности» был намного выше — 35%. По словам аналитиков, одна из главных причин отказов заключалась не в настроении покупателей, а в исчерпании лимитов по семейной ипотеке.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продолжается рост цен на новостройки. Средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке обгоняет готовое жилье на 37%. 

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В октябре 2024 года в Перми «индекс тревожности» на первичном рынке недвижимости составил 36,7%. Так называют альтернативный показатель, которым измеряют процент покупателей, отказавшихся от покупки квартиры по разным причинам. В Перми «индекс тревожности» оказался одним из самых высоких среди российских городов-миллионников, рассказали специалисты сервиса «Объектив.рф» в своем telegram-канале. «По результатам октября самый высокий „индекс тревожности“ в Новосибирске, где 45% покупателей, забронировав квартиру, не оформили сделку, на втором месте — Екатеринбург (39,6%), на третьем — Пермь (36,7%)», — сказано в сообщении. Самые решительные покупатели оказались в Челябинске (27%). Аналитики уточнили, что обычно до сделки не доходят 20-25% покупателей. Эти цифры считают нормой. Но в октябре 2024 года в среднем по стране «индекс тревожности» был намного выше — 35%. По словам аналитиков, одна из главных причин отказов заключалась не в настроении покупателей, а в исчерпании лимитов по семейной ипотеке. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продолжается рост цен на новостройки. Средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке обгоняет готовое жилье на 37%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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