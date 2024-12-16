16 декабря 2024

Стала известна сумма взятки, вменяемая покрывавшему цыган в Коркино экс-замначальнику полиции

Покрывавший цыган в Коркино экс-замначальник полиции получил взятку в 700 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Федерягин, Челябинск
Федерягин полтора года покрывал цыган в Коркино, полагает следствие Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Сергей Федерягин, бывший заместитель начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской области, получил за скрытие факта продажи цыганам наркотиков в Коркино взятку не менее 700 тысяч рублей. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона.

«По данным следствия, подозреваемый с декабря 2021 года по март 2023 года систематически получал через посредника взятки на общую сумму не менее 700 тысяч рублей. За деньги [Федерягин] не принимал мер по пресечению незаконного отпуска рецептурных сильнодействующих лекарственных средств в одной из аптек Коркино лицам, страдающим наркотической зависимостью», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Федерягина задержали 17 декабря сотрудники региональной ФСБ, сообщил URA.RU источник. Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение по части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В доме Федерягина проведен обыск, наложен арест на его имущество, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки Елены С. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями, последними пассажирами погибшей были несовершеннолетние цыгане из местного табора. К вечеру следующего дня местные пришли мстить в цыганский поселок и потребовали от властей проверить законность нахождения представителей диаспоры в Коркино. Вся актуальная информация об октябрьских волнения в Коркино собрана в сюжете на URA.RU.

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Сергей Федерягин, бывший заместитель начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской области, получил за скрытие факта продажи цыганам наркотиков в Коркино взятку не менее 700 тысяч рублей. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона. «По данным следствия, подозреваемый с декабря 2021 года по март 2023 года систематически получал через посредника взятки на общую сумму не менее 700 тысяч рублей. За деньги [Федерягин] не принимал мер по пресечению незаконного отпуска рецептурных сильнодействующих лекарственных средств в одной из аптек Коркино лицам, страдающим наркотической зависимостью», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Федерягина задержали 17 декабря сотрудники региональной ФСБ, сообщил URA.RU источник. Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение по части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В доме Федерягина проведен обыск, наложен арест на его имущество, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого. В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки Елены С. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями, последними пассажирами погибшей были несовершеннолетние цыгане из местного табора. К вечеру следующего дня местные пришли мстить в цыганский поселок и потребовали от властей проверить законность нахождения представителей диаспоры в Коркино. Вся актуальная информация об октябрьских волнения в Коркино собрана в сюжете на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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