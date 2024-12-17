Немецкий журналист случайно раскрыл виновных в убийстве генерала Кириллова

Репке: утром в Москве был приведен в исполнение смертный приговор
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В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Взрыв в Москве, в результате которого погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов, произошел после того, как генеральный прокурор Украины выдвинул обвинения в адрес генерала о применении химического оружия. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Всего через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил Кириллова в применении химического оружия, сегодня утром в Москве был приведен в исполнение смертный приговор», — обратил внимание на слова Репке телеведущий Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Соловьев добавил, что немецкий журналист своим заявлением косвенно подтвердил участие Украины в убийстве генерала.

Ранее следственный комитет подтвердил гибель Кириллова и его помощника в результате взрыва в Москве на Рязанском проспекте. Сообщается, что взрывное устройство было встроено в электросамокат, находящийся рядом с домой.

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Взрыв в Москве, в результате которого погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов, произошел после того, как генеральный прокурор Украины выдвинул обвинения в адрес генерала о применении химического оружия. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке. «Всего через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил Кириллова в применении химического оружия, сегодня утром в Москве был приведен в исполнение смертный приговор», — обратил внимание на слова Репке телеведущий Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Соловьев добавил, что немецкий журналист своим заявлением косвенно подтвердил участие Украины в убийстве генерала. Ранее следственный комитет подтвердил гибель Кириллова и его помощника в результате взрыва в Москве на Рязанском проспекте. Сообщается, что взрывное устройство было встроено в электросамокат, находящийся рядом с домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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