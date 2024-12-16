16 декабря 2024

Пермские депутаты приняли городской бюджет на три года

© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджет Перми на три года приняли во втором чтении
Бюджет Перми на три года приняли во втором чтении Фото:

Депутаты пермской гордумы на пленарном заседании приняли бюджет на 2025-2027 годы. Главный финансовый документ города приняли во втором чтении.

«Решение пермской городской думы о бюджете Перми на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов принято. В нынешних условиях возрастает ценность каждого рубля, поэтому важнейшей задачей является усиление контроля за грамотным расходованием бюджетных средств», — отметил председатель пермской гордумы Дмитрий Малютин.

В бюджете Перми на три года предусмотрены расходы на выполнение социальных обязательств, обеспечение функционирования городского хозяйства, общественный транспорт, содержание дорог, озеленение. На благоустройство дворовых территорий заложено почти 500 миллионов рублей.

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Депутаты пермской гордумы на пленарном заседании приняли бюджет на 2025-2027 годы. Главный финансовый документ города приняли во втором чтении. «Решение пермской городской думы о бюджете Перми на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов принято. В нынешних условиях возрастает ценность каждого рубля, поэтому важнейшей задачей является усиление контроля за грамотным расходованием бюджетных средств», — отметил председатель пермской гордумы Дмитрий Малютин. В бюджете Перми на три года предусмотрены расходы на выполнение социальных обязательств, обеспечение функционирования городского хозяйства, общественный транспорт, содержание дорог, озеленение. На благоустройство дворовых территорий заложено почти 500 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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