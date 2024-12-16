Пермские депутаты приняли городской бюджет на три года

Депутаты пермской гордумы на пленарном заседании приняли бюджет на 2025-2027 годы. Главный финансовый документ города приняли во втором чтении.
«Решение пермской городской думы о бюджете Перми на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов принято. В нынешних условиях возрастает ценность каждого рубля, поэтому важнейшей задачей является усиление контроля за грамотным расходованием бюджетных средств», — отметил председатель пермской гордумы Дмитрий Малютин.
В бюджете Перми на три года предусмотрены расходы на выполнение социальных обязательств, обеспечение функционирования городского хозяйства, общественный транспорт, содержание дорог, озеленение. На благоустройство дворовых территорий заложено почти 500 миллионов рублей.
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