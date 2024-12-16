В Тюмени взлетели цены на бензин

Бензин приближается к отметке 60 рублей за литр
В Тюмени максимальная стоимость бензина за литр доходит до 58 рублей 99 копеек. Эта средняя цена топлива марки АИ-95. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Fuelprices.
«Стоимость бензина, Тюменская область. Средняя цена топлива АИ-95 — 58 рублей 99 копеек», — указано на сервисе. Такие данные актуальны на 9 декабря. В конце октября эта цена была на 81 копейку дешевле.
Цена бензина АИ-92 на начало декабря составляла 53 рубля 60 копеек. В октябре — 52 рубля 80 копеек.
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