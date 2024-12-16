16 декабря 2024

По новому роману Алексея Иванова «Вегетация» снимут сериал. Видео

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Новый роман «Вегетация» Алексей Иванов выпустил в конце ноября
Новый роман «Вегетация» Алексей Иванов выпустил в конце ноября Фото:

Роман «Вегетация» пермяка Алексея Иванова экранизируют. Как сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева, это будет сериал.

«Я уже заключаю договор на сериал», — написала Зайцева в соцсети «ВКонтакте». Она также опубликовала видеотизер. Но не сериала, а самой книги.

Научно-фантастический роман «Вегетация» Алексея Иванова вышел в свет в конце ноября. Это постапокалиптическое роуд-муви, «дизельпанк в российской глухомани», говорится на сайте издательства «Альпина. Проза».

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Роман «Вегетация» пермяка Алексея Иванова экранизируют. Как сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева, это будет сериал. «Я уже заключаю договор на сериал», — написала Зайцева в соцсети «ВКонтакте». Она также опубликовала видеотизер. Но не сериала, а самой книги. Научно-фантастический роман «Вегетация» Алексея Иванова вышел в свет в конце ноября. Это постапокалиптическое роуд-муви, «дизельпанк в российской глухомани», говорится на сайте издательства «Альпина. Проза».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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