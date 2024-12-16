Новый роман «Вегетация» Алексей Иванов выпустил в конце ноября
Роман «Вегетация» пермяка Алексея Иванова экранизируют. Как сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева, это будет сериал.
«Я уже заключаю договор на сериал», — написала Зайцева в соцсети «ВКонтакте». Она также опубликовала видеотизер. Но не сериала, а самой книги.
Научно-фантастический роман «Вегетация» Алексея Иванова вышел в свет в конце ноября. Это постапокалиптическое роуд-муви, «дизельпанк в российской глухомани», говорится на сайте издательства «Альпина. Проза».
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