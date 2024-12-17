17 декабря 2024

Какие новые пособия введены в Челябинской области в 2024 году. Список

В Челябинской области в 2024 году введены десятки новых пособий
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе были введены или увеличены десятки выплат и пособий Фото:

В Челябинской области за 2024 год введены новые меры социальной поддержки населения и увеличен ряд прежних выплат. Какие дополнительные выплаты и пособия появились для жителей региона, читайте в материале URA.RU.

Студенческий семейный капитал

В 2024 году в регионе введен новый студенческий семейный капитал в размере одного миллиона рублей. Мерой поддержки могут воспользоваться молодые родители, обучающиеся впервые по очной форме по программам среднего профессионального или высшего образования.

Выплаты для многодетных семей

  • Введена новая ежемесячная выплата в размере 618 рублей детям из малоимущих многодетных семей на проезд в общественном транспорте.
  • Введена новая единовременная выплата до 1,5 миллиона рублей на приобретение автотранспорта для семей, в которых воспитывается восемь и более несовершеннолетних детей.
  • До 100% от прожиточного минимума увеличен размер региональной ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка (до 14 706 рублей).
  • Появилась новая выплата в размере десяти тысяч рублей на приобретение одежды для школы для детей из многодетных семей.
  • До 2,5 тысяч рублей увеличена ежемесячная компенсация многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ.
  • До 300 тысяч рублей увеличен размер выплаты взамен земельного участка для многодетных семей.

Другие выплаты

  • Введен новый региональный знак отличия для семейных пар, проживших 50 и более лет «Семейное счастье». Выплаты составляют от 50 до 100 тысяч рублей.
  • Увеличена в два раза (до 3 470 рублей) компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг для сельских специалистов.
  • До 1,5 миллионов рублей увеличена выплата военнослужащим по контракту.
  • Введена новая ежемесячная выплата в размере 30 тысяч рублей из областного бюджета Героям России и Героям Советского Союза.
  • Расширены категории получателей единовременных социальных выплат в связи с проведением СВО.
  • Установлена новая единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей на человека семьям погибших на СВО сотрудников правоохранительных органов.
  • Увеличен размер компенсации расходов за наем жилья для детей-сирот: 10 тысяч рублей в городских округах и пять тысяч рублей в муниципальных районах.
  • Увеличена выплата до 1,5 миллионов рублей на приобретение автомобиля для семей, в которых воспитываются пять и более приемных детей.

Дополнительные возможности

  • В Челябинске открыто отделение ранней помощи детям в центре «Семья».
  • Родители детей с инвалидностью по слуху смогут оплачивать комплектующие для кохлеарных имплантов сертификатом или получать компенсацию. С 1 января 2024 года с учетом индексации на 4% размер компенсации и сертификата составляет 104 тысячи рублей.

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В Челябинской области за 2024 год введены новые меры социальной поддержки населения и увеличен ряд прежних выплат. Какие дополнительные выплаты и пособия появились для жителей региона, читайте в материале URA.RU. В 2024 году в регионе введен новый студенческий семейный капитал в размере одного миллиона рублей. Мерой поддержки могут воспользоваться молодые родители, обучающиеся впервые по очной форме по программам среднего профессионального или высшего образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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