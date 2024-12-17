Какие новые пособия введены в Челябинской области в 2024 году. Список

В Челябинской области в 2024 году введены десятки новых пособий

18 декабря 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В регионе были введены или увеличены десятки выплат и пособий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за 2024 год введены новые меры социальной поддержки населения и увеличен ряд прежних выплат. Какие дополнительные выплаты и пособия появились для жителей региона, читайте в материале URA.RU. Студенческий семейный капитал В 2024 году в регионе введен новый студенческий семейный капитал в размере одного миллиона рублей. Мерой поддержки могут воспользоваться молодые родители, обучающиеся впервые по очной форме по программам среднего профессионального или высшего образования. Выплаты для многодетных семей Введена новая ежемесячная выплата в размере 618 рублей детям из малоимущих многодетных семей на проезд в общественном транспорте.

Введена новая единовременная выплата до 1,5 миллиона рублей на приобретение автотранспорта для семей, в которых воспитывается восемь и более несовершеннолетних детей.

До 100% от прожиточного минимума увеличен размер региональной ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка (до 14 706 рублей).

Появилась новая выплата в размере десяти тысяч рублей на приобретение одежды для школы для детей из многодетных семей.

До 2,5 тысяч рублей увеличена ежемесячная компенсация многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ.

До 300 тысяч рублей увеличен размер выплаты взамен земельного участка для многодетных семей. Другие выплаты Введен новый региональный знак отличия для семейных пар, проживших 50 и более лет «Семейное счастье». Выплаты составляют от 50 до 100 тысяч рублей.

Увеличена в два раза (до 3 470 рублей) компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг для сельских специалистов.

До 1,5 миллионов рублей увеличена выплата военнослужащим по контракту.

Введена новая ежемесячная выплата в размере 30 тысяч рублей из областного бюджета Героям России и Героям Советского Союза.

Расширены категории получателей единовременных социальных выплат в связи с проведением СВО.

Установлена новая единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей на человека семьям погибших на СВО сотрудников правоохранительных органов.

Увеличен размер компенсации расходов за наем жилья для детей-сирот: 10 тысяч рублей в городских округах и пять тысяч рублей в муниципальных районах.

Увеличена выплата до 1,5 миллионов рублей на приобретение автомобиля для семей, в которых воспитываются пять и более приемных детей. Дополнительные возможности В Челябинске открыто отделение ранней помощи детям в центре «Семья».

Родители детей с инвалидностью по слуху смогут оплачивать комплектующие для кохлеарных имплантов сертификатом или получать компенсацию. С 1 января 2024 года с учетом индексации на 4% размер компенсации и сертификата составляет 104 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за 2024 год введены новые меры социальной поддержки населения и увеличен ряд прежних выплат. Какие дополнительные выплаты и пособия появились для жителей региона, читайте в материале URA.RU. В 2024 году в регионе введен новый студенческий семейный капитал в размере одного миллиона рублей. Мерой поддержки могут воспользоваться молодые родители, обучающиеся впервые по очной форме по программам среднего профессионального или высшего образования.