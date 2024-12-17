В регионе были введены или увеличены десятки выплат и пособий
В Челябинской области за 2024 год введены новые меры социальной поддержки населения и увеличен ряд прежних выплат. Какие дополнительные выплаты и пособия появились для жителей региона, читайте в материале URA.RU.
Студенческий семейный капитал
В 2024 году в регионе введен новый студенческий семейный капитал в размере одного миллиона рублей. Мерой поддержки могут воспользоваться молодые родители, обучающиеся впервые по очной форме по программам среднего профессионального или высшего образования.
Выплаты для многодетных семей
- Введена новая ежемесячная выплата в размере 618 рублей детям из малоимущих многодетных семей на проезд в общественном транспорте.
- Введена новая единовременная выплата до 1,5 миллиона рублей на приобретение автотранспорта для семей, в которых воспитывается восемь и более несовершеннолетних детей.
- До 100% от прожиточного минимума увеличен размер региональной ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка (до 14 706 рублей).
- Появилась новая выплата в размере десяти тысяч рублей на приобретение одежды для школы для детей из многодетных семей.
- До 2,5 тысяч рублей увеличена ежемесячная компенсация многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ.
- До 300 тысяч рублей увеличен размер выплаты взамен земельного участка для многодетных семей.
Другие выплаты
- Введен новый региональный знак отличия для семейных пар, проживших 50 и более лет «Семейное счастье». Выплаты составляют от 50 до 100 тысяч рублей.
- Увеличена в два раза (до 3 470 рублей) компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг для сельских специалистов.
- До 1,5 миллионов рублей увеличена выплата военнослужащим по контракту.
- Введена новая ежемесячная выплата в размере 30 тысяч рублей из областного бюджета Героям России и Героям Советского Союза.
- Расширены категории получателей единовременных социальных выплат в связи с проведением СВО.
- Установлена новая единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей на человека семьям погибших на СВО сотрудников правоохранительных органов.
- Увеличен размер компенсации расходов за наем жилья для детей-сирот: 10 тысяч рублей в городских округах и пять тысяч рублей в муниципальных районах.
- Увеличена выплата до 1,5 миллионов рублей на приобретение автомобиля для семей, в которых воспитываются пять и более приемных детей.
Дополнительные возможности
- В Челябинске открыто отделение ранней помощи детям в центре «Семья».
- Родители детей с инвалидностью по слуху смогут оплачивать комплектующие для кохлеарных имплантов сертификатом или получать компенсацию. С 1 января 2024 года с учетом индексации на 4% размер компенсации и сертификата составляет 104 тысячи рублей.
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