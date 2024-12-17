Десятки километров берега на Кубани залило нефтепродуктами

Десятки километров берега от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе залило мазутом. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщили, что в связи с экологической угрозой сформированы оперативные штабы в двух муниципалитетах под руководством глав местных администраций.
«Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров», — сообщил губернатор. Причины загрязнения не сообщаются.
Для ликвидации последствий загрязнения на место происшествия направлены специализированные группы отряда «Кубань-СПАС», а также подразделения МЧС России. Губернатор выразил благодарность волонтерам, которые присоединились к усилиям по очистке берега. На текущий момент в зоне происшествия работают 267 человек и задействовано 50 единиц техники. Кондратьев подчеркнул, что при необходимости количество сил и средств будет увеличено для эффективной и быстрой ликвидации разлива.
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