Reuters: генерала Кириллова убили спецслужбы Украины

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СБУ убили Кириллова из-за его приказа на использование химического оружия против ВСУ
СБУ убили Кириллова из-за его приказа на использование химического оружия против ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов был убит в результате специальной операции в Москве, проведенной Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает источник в ведомстве.

«Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник в ходе спецоперации в Москве убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова», — передает Reuters слова источника. По информации источника, в Киеве Кириллова считают военным преступником. Ему предъявляют обвинения том, что он якобы отдал приказ на использование запрещенного химического оружия против украинских войск в ходе СВО. 

Взрыв, в результате которого скончался Кириллов, последовал за обвинениями в адрес генерала со стороны генерального прокурора Украины о якобы использовании химического оружия, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке. Внимание на его слова обратил российский телеведущий Владимир Соловьев.

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Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов был убит в результате специальной операции в Москве, проведенной Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает источник в ведомстве. «Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник в ходе спецоперации в Москве убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова», — передает Reuters слова источника. По информации источника, в Киеве Кириллова считают военным преступником. Ему предъявляют обвинения том, что он якобы отдал приказ на использование запрещенного химического оружия против украинских войск в ходе СВО.  Взрыв, в результате которого скончался Кириллов, последовал за обвинениями в адрес генерала со стороны генерального прокурора Украины о якобы использовании химического оружия, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке. Внимание на его слова обратил российский телеведущий Владимир Соловьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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