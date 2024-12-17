Reuters: генерала Кириллова убили спецслужбы Украины

Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов был убит в результате специальной операции в Москве, проведенной Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает источник в ведомстве.
«Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник в ходе спецоперации в Москве убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова», — передает Reuters слова источника. По информации источника, в Киеве Кириллова считают военным преступником. Ему предъявляют обвинения том, что он якобы отдал приказ на использование запрещенного химического оружия против украинских войск в ходе СВО.
Взрыв, в результате которого скончался Кириллов, последовал за обвинениями в адрес генерала со стороны генерального прокурора Украины о якобы использовании химического оружия, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке. Внимание на его слова обратил российский телеведущий Владимир Соловьев.
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