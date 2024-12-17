Губернатор Алексей Текслер на заседании городской думы призвал депутатов поддерживать и активно взаимодействовать с мэром Челябинска Алексеем Лошкиным. Текслер подчеркнул значимость опыта Лошкина в контроле региона, который, по мнению губернатора, поможет в достижении новых целей, передает корреспондент URA.RU.
«Поддерживаю ваше решение по кандидатуре Алексея Лошкина на пост мэра. У него большой опыт в контроле региона, что, безусловно, поможет ему в нынешней деятельности. Он системно смотрит на развитие города. Прежде всего, система управления нуждается в обновлении, потому что перед нами стоят новые, уже современные задачи. В этом процессе будет объективно возрастать роль взаимодействия администрации во главе с мэром и городской думой», — сказал Текслер.
Текслер уточнил, что в своей предвыборной программе Алексей Лошкин обозначил приоритетные направления в работе, в первую очередь — обновление в муниципальной власти. Кроме того, глава региона обратил внимание на текущие проблемы в сфере ЖКХ, подчеркнув необходимость оперативного реагирования на эти вопросы.
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