Таболин: «Новый подвижной состав — это высокий уровень удобства для пассажиров» Фото: пресс-службы ЧЗГЭТ

В город Миасс Челябинской области доставили вторую партию из пяти низкопольных троллейбусов «Синара». Об этом 17 декабря сообщил глава Миасса Юрий Ефименко. Совместно с руководителем обособленного подразделения Группы Синара в Челябинске Ильей Таболиным была проведена встреча по вопросам эксплуатации и сервиса нового подвижного состава.

«Комфорт жителей Миасса — приоритет нашей работы. Благодарю губернатора Алексея Текслера за выделенное финансирование и возможность продолжать обновлять общественный транспорт», — отметил Ефименко.

Новый подвижной состав — это высокий уровень удобства для водителя и пассажиров. «Также возможность гибко реагировать на потребность города по изменению маршрутной сети благодаря функции автономного хода, которая предусмотрена в троллейбусах челябинского производства», — подчеркнул Таболин.

На встрече присутствовал ученик образовательного центра Елисей Будков. Мальчик увлекается разработкой макетов электротранспорта. В качестве поддержки своего хобби восьмиклассник получил от представителей компании «Синара-Городские машины» макет нового троллейбуса. Также его пригласили посетить предприятие и лично познакомиться с процессом разработки и сборки троллейбусов.

В сентябре в Миасс уже поступило пять новых троллейбусов производства Челябинского завода городского электрического транспорта компании «Синара — Городские Машины». Все машины оснащены аккумуляторами, обеспечивающими запас хода до 30 километров, и увеличенным количеством пассажирских мест.

После постановки на учет и оформления всех необходимых документов новые машины начнут свою работу. Уже в январе эти троллейбусы выйдут на маршруты № 3 «Вокзал — Машгородок» и № 4 «Вокзал — поселок Строителей».

Школьник Елисей Будков получил в подарок макет троллейбуса Фото: пресс-службы ЧЗГЭТ

Миасс получил вторую партию низкопольных троллейбусов марки «Синара» Фото: пресс-службы ЧЗГЭТ