Миасс получит еще пять новых троллейбусов «Синара» до конца года

28 ноября 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Троллейбусы украшены символикой Челябинской области и Миасса Фото: Мария Чернышова © URA.RU В Миасс Челябинской области до конца года поставят еще пять новых троллейбусов «Синара». Поставка станет второй в этом году. Об этом URA.RU рассказал руководитель обособленного подразделения Группы «Синара» в Челябинске Илья Таболин. «На фоне транспортной работы троллейбусов „Синара“ на городских маршрутах Челябинска заинтересованность в машинах проявляют крупные региональные центры. В этом году заключены контакты на поставку с Миассом, Ярославлем, Екатеринбургом, Санкт-Петербургом и Калининградом», — рассказал Таболин. В Миасс до конца года будет поставлено еще пять новых троллейбусов «Синара». Первые пять единиц уже работают на маршрутах. Новые машины поочередно доставят с завода ЧЗГЭТ специальным транспортом. Троллейбусы для Миасса приобретены по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в рамках программы обновления подвижного состава общественного транспорта. После успешной тестовой обкатки заключены контакты с рядом российских городов на поставку троллейбусов «Синара». «С учетом накопленного опыта эксплуатации и того, что завод организует сервисную поддержку в городах присутствия и эксплуатации новых машин, потенциальный интерес к продукции растет», — добавил Таболин. Низкопольные троллейбусы производства ЧЗГЭТ в 2024 году вышли на маршруты в Ярославле. До конца года 13 троллейбусов с автономным ходом отправят в Калининград. Ожидаются поставки в Екатеринбург и Санкт-Петербург. В Челябинске на четырех магистральных маршрутах перевозку пассажиров осуществляют 59 троллейбусов. В Челябинске ранее популярный маршрут троллейбуса №14, который соединяет Северо-Запад и ЧМК, усилили дополнительными машинами «Синара». На маршруте работали девять машин, в ноябре дополнительно на линию были выведены еще девять троллейбусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миасс Челябинской области до конца года поставят еще пять новых троллейбусов «Синара». Поставка станет второй в этом году. Об этом URA.RU рассказал руководитель обособленного подразделения Группы «Синара» в Челябинске Илья Таболин. «На фоне транспортной работы троллейбусов „Синара“ на городских маршрутах Челябинска заинтересованность в машинах проявляют крупные региональные центры. В этом году заключены контакты на поставку с Миассом, Ярославлем, Екатеринбургом, Санкт-Петербургом и Калининградом», — рассказал Таболин. В Миасс до конца года будет поставлено еще пять новых троллейбусов «Синара». Первые пять единиц уже работают на маршрутах. Новые машины поочередно доставят с завода ЧЗГЭТ специальным транспортом. Троллейбусы для Миасса приобретены по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в рамках программы обновления подвижного состава общественного транспорта. После успешной тестовой обкатки заключены контакты с рядом российских городов на поставку троллейбусов «Синара». «С учетом накопленного опыта эксплуатации и того, что завод организует сервисную поддержку в городах присутствия и эксплуатации новых машин, потенциальный интерес к продукции растет», — добавил Таболин. Низкопольные троллейбусы производства ЧЗГЭТ в 2024 году вышли на маршруты в Ярославле. До конца года 13 троллейбусов с автономным ходом отправят в Калининград. Ожидаются поставки в Екатеринбург и Санкт-Петербург. В Челябинске на четырех магистральных маршрутах перевозку пассажиров осуществляют 59 троллейбусов. В Челябинске ранее популярный маршрут троллейбуса №14, который соединяет Северо-Запад и ЧМК, усилили дополнительными машинами «Синара». На маршруте работали девять машин, в ноябре дополнительно на линию были выведены еще девять троллейбусов.