В Тюмени к Новому году вырос спрос на курьеров

Спрос на доставщиков в ноябре вырос на 35%
В Тюмени в канун новогодних праздников вырос спрос на курьеров. Такие данные URA.RUсообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».
«Тюменцы чаще делегируют доставку подарков по городу курьерам для экономии собственного времени и для увеличения охвата среди получателей. За месяц, ноябрь к октябрю 2024 года, спрос на этих специалистов в Тюмени в среднем увеличился на 35%», — рассказали аналитики.
В компании также сообщили, что за последний год спрос на курьеров Тюмени увеличился на 41%. В некоторых службах доставки сотрудникам обещают платить до 240 тысяч рублей в месяц.
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