16 декабря 2024

В Тюмени к Новому году вырос спрос на курьеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на доставщиков в ноябре вырос на 35%
Спрос на доставщиков в ноябре вырос на 35% Фото:

В Тюмени в канун новогодних праздников вырос спрос на курьеров. Такие данные URA.RUсообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».

«Тюменцы чаще делегируют доставку подарков по городу курьерам для экономии собственного времени и для увеличения охвата среди получателей. За месяц, ноябрь к октябрю 2024 года, спрос на этих специалистов в Тюмени в среднем увеличился на 35%», — рассказали аналитики.

В компании также сообщили, что за последний год спрос на курьеров Тюмени увеличился на 41%. В некоторых службах доставки сотрудникам обещают платить до 240 тысяч рублей в месяц.

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В Тюмени в канун новогодних праздников вырос спрос на курьеров. Такие данные URA.RUсообщили аналитики сервиса «Авито Услуги». «Тюменцы чаще делегируют доставку подарков по городу курьерам для экономии собственного времени и для увеличения охвата среди получателей. За месяц, ноябрь к октябрю 2024 года, спрос на этих специалистов в Тюмени в среднем увеличился на 35%», — рассказали аналитики. В компании также сообщили, что за последний год спрос на курьеров Тюмени увеличился на 41%. В некоторых службах доставки сотрудникам обещают платить до 240 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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