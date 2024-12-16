Стало известно состояние девушки, которую пермяк вытолкнул с балкона

Пострадавшая девушка находится в больнице
Девушка, которую вытолкнули с балкона в поселке Гамово (Пермский край), находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.
«Девушка госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии», -рассказали в министерстве.
Трагическая история произошла поздним вечером 16 декабря. В селе Гамово подросток вытолкнул свою девушку с балкона, а позже совершил суицид. Перед этим между ними произошел скандал. Сейчас в случившемся разбираются следователи.
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