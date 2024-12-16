16 декабря 2024

Стало известно состояние девушки, которую пермяк вытолкнул с балкона

Пермская школьница, которую вытолкнули с балкона, в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшая девушка находится в больнице
Пострадавшая девушка находится в больнице Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае подросток вытолкнул с балкона подругу и совершил самоубийство

Девушка, которую вытолкнули с балкона в поселке Гамово (Пермский край), находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.

«Девушка госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии», -рассказали в министерстве.

Трагическая история произошла поздним вечером 16 декабря. В селе Гамово подросток вытолкнул свою девушку с балкона, а позже совершил суицид. Перед этим между ними произошел скандал. Сейчас в случившемся разбираются следователи.

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Девушка, которую вытолкнули с балкона в поселке Гамово (Пермский край), находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. «Девушка госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии», -рассказали в министерстве. Трагическая история произошла поздним вечером 16 декабря. В селе Гамово подросток вытолкнул свою девушку с балкона, а позже совершил суицид. Перед этим между ними произошел скандал. Сейчас в случившемся разбираются следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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