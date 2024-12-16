16 декабря 2024

Из хорошей семьи: соседи юной пермячки, выброшенной из окна высотки, рассказали о ней

Юная пермячка, которую выбросил из окна дома ее парень, жила без матери
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка проживает вместе с сестрой и бабушкой в доме на девятом этаже
Девочка проживает вместе с сестрой и бабушкой в доме на девятом этаже Фото:
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В Пермском крае подросток вытолкнул с балкона подругу и совершил самоубийство

Несовершеннолетняя пермячка, которую выбросил из окна дома ее парень, воспитывалась в из хорошей семьи. Мать девочки скончалась два года назад. Воспитанием девочки, а также ее 9-летней сестры, занималась бабушка. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала соседка, которая проживает в одном подъезде с пострадавшей.

«Девочка не употребляла ни алкоголь, ни запрещенные вещества. Замечена в плохих компаниях не была. Живет с бабушкой и младшей сестрой», — рассказала женщина. Семья, по ее словам, проживала на девятом этаже.

Как рассказывало URA.RU ночью 16 декабря в доме №21 по улице 50 лет Октября 17-летний пермяк нанес девушке несколько ударов, а затем выбросил из окна. Жильцы дома, ставшие свидетелями происходившего, пытались остановить юношу, но безуспешно. По словам соседей, молодые люди проживали вместе при этом юноша употреблял запрещенные вещества и алкоголь. Следственные органы СУ СКР по Прикамью возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

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Несовершеннолетняя пермячка, которую выбросил из окна дома ее парень, воспитывалась в из хорошей семьи. Мать девочки скончалась два года назад. Воспитанием девочки, а также ее 9-летней сестры, занималась бабушка. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала соседка, которая проживает в одном подъезде с пострадавшей. «Девочка не употребляла ни алкоголь, ни запрещенные вещества. Замечена в плохих компаниях не была. Живет с бабушкой и младшей сестрой», — рассказала женщина. Семья, по ее словам, проживала на девятом этаже. Как рассказывало URA.RU ночью 16 декабря в доме №21 по улице 50 лет Октября 17-летний пермяк нанес девушке несколько ударов, а затем выбросил из окна. Жильцы дома, ставшие свидетелями происходившего, пытались остановить юношу, но безуспешно. По словам соседей, молодые люди проживали вместе при этом юноша употреблял запрещенные вещества и алкоголь. Следственные органы СУ СКР по Прикамью возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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