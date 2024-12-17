В Челябинске пьяный контрактник разбил машину и убил собутыльника

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Мужчина осужден на 13 лет строгого режима Фото:

В Челябинске военнослужащий по контракту осужден на 13 лет лишения свободы и приговорен к выплате штрафа суммарно более 1,2 миллиона рублей за то, что пьяным разбил машину и избил до смерти собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда.

«Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167, п. „в“ ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ и по совокупности совершенных преступлений окончательное наказание назначил ему в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Также военный суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, после чего с осужденного подлежит взысканию в пользу потерпевших один миллион 73 тысячи рублей и 251 тысячу рублей», — уточнили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что пьяный военнослужащий по контракту испинал ногами и избил трубой машину, ущерб составил 251 тысячу рублей. Также он избил собутыльника, в том числе ногами по голове, после чего потерпевший упал и ударился головой. Контрактник выхватил у него из рук сумку, чтобы украсть деньги, но купюр не нашел и убежал. Потерпевший скончался.

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В Челябинске военнослужащий по контракту осужден на 13 лет лишения свободы и приговорен к выплате штрафа суммарно более 1,2 миллиона рублей за то, что пьяным разбил машину и избил до смерти собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда. «Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167, п. „в“ ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ и по совокупности совершенных преступлений окончательное наказание назначил ему в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Также военный суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, после чего с осужденного подлежит взысканию в пользу потерпевших один миллион 73 тысячи рублей и 251 тысячу рублей», — уточнили в пресс-службе суда. Судом установлено, что пьяный военнослужащий по контракту испинал ногами и избил трубой машину, ущерб составил 251 тысячу рублей. Также он избил собутыльника, в том числе ногами по голове, после чего потерпевший упал и ударился головой. Контрактник выхватил у него из рук сумку, чтобы украсть деньги, но купюр не нашел и убежал. Потерпевший скончался.
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