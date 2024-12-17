Москалькова: Москва и Киев ведут переговоры о большом обмене пленными

Россия и Украина в настоящее время ведут переговоры о возможности проведения «большого обмена» военнопленными, однако пока окончательные договоренности не достигнуты. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Пока не достигнута договоренность о большом обмене. Вы знаете, что я публиковала два списка», — заявила Москалькова во время пресс-конференции, ее слова передает ТАСС. Она отметила, что один из имеющихся списков содержит 900 человек, а другой — 600 человек, они направлены украинской стороне.
Омбудсмен добавила, что Россия ожидает такого же количества военнопленных от Украины. По данной теме военные ведут переговоры.
Ранее Москалькова заявила, что Украина отказывается принимать своих военнослужащих, которые находятся в плену на территории России. Это приводит к замедлению процесса обмена пленными между двумя государствами. Она также опубликовала список украинских военнопленных.
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