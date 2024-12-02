Москалькова выложила список пленных бойцов ВСУ, от которых отказалась Украина

Украина отказывается забирать своих военнослужащих, содержащихся на территории России, что затягивает процесс обмена пленными между двумя странами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории Российской Федерации. Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. По ее словам, пока Украина затягивает обменный процесс, семьи пленных с обеих сторон продолжают ожидать возвращения своих близких.
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