Москалькова выложила список пленных бойцов ВСУ, от которых отказалась Украина

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Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Украина затягивает обменный процесс
Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Украина затягивает обменный процесс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина отказывается забирать своих военнослужащих, содержащихся на территории России, что затягивает процесс обмена пленными между двумя странами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории Российской Федерации. Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. По ее словам, пока Украина затягивает обменный процесс, семьи пленных с обеих сторон продолжают ожидать возвращения своих близких.

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Украина отказывается забирать своих военнослужащих, содержащихся на территории России, что затягивает процесс обмена пленными между двумя странами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории Российской Федерации. Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. По ее словам, пока Украина затягивает обменный процесс, семьи пленных с обеих сторон продолжают ожидать возвращения своих близких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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