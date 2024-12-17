Пермяк, не сумевший улететь в Турцию из-за ошибки в паспорте, отсудил деньги

Пермяк, которого не пустили в самолет из-за ошибки в паспорте, отсудил деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожанин в суде взыскал компенсацию затрат на отдых
Горожанин в суде взыскал компенсацию затрат на отдых Фото:

Житель Перми Алексей, который не смогу улететь на отдых в Турцию из-за ошибки в паспорте, отсудил деньги за сорванный отдых. Горожанин добился в суде компенсации средств, потраченных на путевку, а также морального вреда.

«Алексей отсудил деньги за путевку, расходы на госпошлину и добился компенсации морального вреда в размере 2 тысячи рублей», — пишет 59.RU, уточняя, что решение суда в законную силу пока не вступило.

В мае этого года пермяка не пустили на борт самолета. В его загранпаспорте была ошибка в названии города: «Ермь» вместо «Пермь». При этом мужчина рассказывал, что при путешествии в Таиланд с тем же паспортом, у него никаких проблем не возникло.

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Житель Перми Алексей, который не смогу улететь на отдых в Турцию из-за ошибки в паспорте, отсудил деньги за сорванный отдых. Горожанин добился в суде компенсации средств, потраченных на путевку, а также морального вреда. «Алексей отсудил деньги за путевку, расходы на госпошлину и добился компенсации морального вреда в размере 2 тысячи рублей», — пишет 59.RU, уточняя, что решение суда в законную силу пока не вступило. В мае этого года пермяка не пустили на борт самолета. В его загранпаспорте была ошибка в названии города: «Ермь» вместо «Пермь». При этом мужчина рассказывал, что при путешествии в Таиланд с тем же паспортом, у него никаких проблем не возникло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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