Иноагенты не получат доход от недвижимости в России

Госдума приняла поправку о спецсчетах для иноагентов
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Иноагент может воспользоваться деньгами со спецсчета только после снятия соответствующего статуса Фото:

Иноагенты будут обязаны открыть специальные счета для своих доходов, в частности, от сдачи в аренду или продажи недвижимости или автомобилей. Соответствующую поправку приняла во втором и третьем чтении Госдума РФ.

«Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении закон, усиливающий контроль за деятельностью иностранных агентов», — говорится на официальном сайте ГД. Поправка вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Отмечается, что иноагенты и те, кто перечисляет им деньги, обязаны открыть рублевые спецсчета. На них будут зачисляться доходы от: продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, акций, процентов по вкладам, использования интеллектуальной собственности и брендов.

Списание денег со спецсчета происходит в случае взыскания этих средств государством или в иных установленных Правительством РФ случаях. Сам иноагент может воспользоваться этими средствами только после снятия с него соответствующего статуса.

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Иноагенты будут обязаны открыть специальные счета для своих доходов, в частности, от сдачи в аренду или продажи недвижимости или автомобилей. Соответствующую поправку приняла во втором и третьем чтении Госдума РФ. «Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении закон, усиливающий контроль за деятельностью иностранных агентов», — говорится на официальном сайте ГД. Поправка вступит в силу с 1 марта 2025 года. Отмечается, что иноагенты и те, кто перечисляет им деньги, обязаны открыть рублевые спецсчета. На них будут зачисляться доходы от: продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, акций, процентов по вкладам, использования интеллектуальной собственности и брендов. Списание денег со спецсчета происходит в случае взыскания этих средств государством или в иных установленных Правительством РФ случаях. Сам иноагент может воспользоваться этими средствами только после снятия с него соответствующего статуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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