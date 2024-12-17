Иноагенты не получат доход от недвижимости в России

Иноагенты будут обязаны открыть специальные счета для своих доходов, в частности, от сдачи в аренду или продажи недвижимости или автомобилей. Соответствующую поправку приняла во втором и третьем чтении Госдума РФ.
«Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении закон, усиливающий контроль за деятельностью иностранных агентов», — говорится на официальном сайте ГД. Поправка вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Отмечается, что иноагенты и те, кто перечисляет им деньги, обязаны открыть рублевые спецсчета. На них будут зачисляться доходы от: продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, акций, процентов по вкладам, использования интеллектуальной собственности и брендов.
Списание денег со спецсчета происходит в случае взыскания этих средств государством или в иных установленных Правительством РФ случаях. Сам иноагент может воспользоваться этими средствами только после снятия с него соответствующего статуса.
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Иноагенты будут обязаны открыть специальные счета для своих доходов, в частности, от сдачи в аренду или продажи недвижимости или автомобилей. Соответствующую поправку приняла во втором и третьем чтении Госдума РФ. «Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении закон, усиливающий контроль за деятельностью иностранных агентов», — говорится на официальном сайте ГД. Поправка вступит в силу с 1 марта 2025 года. Отмечается, что иноагенты и те, кто перечисляет им деньги, обязаны открыть рублевые спецсчета. На них будут зачисляться доходы от: продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, акций, процентов по вкладам, использования интеллектуальной собственности и брендов. Списание денег со спецсчета происходит в случае взыскания этих средств государством или в иных установленных Правительством РФ случаях. Сам иноагент может воспользоваться этими средствами только после снятия с него соответствующего статуса.