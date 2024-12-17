Мэр Екатеринбурга Орлов хочет подключить прокуроров к уборке снега во дворах

17 декабря 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Чаще всего горожане жалуются на снег во дворах — зона ответственности УК Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург утонул в снегу после мощного снегопада Жители Екатеринбурга сами должны активнее требовать от управляющих компаний, чтобы те лучше убирались во дворах. И если есть основания, не стесняться привлекать надзорные органы. Об этом заявил глава города Алексей Орлов, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU, как улучшить ситуацию на придомовых территориях — именно по таким местам поступает больше всего жалоб на некачественную уборку. «Сложно [воздействовать на УК], полномочий нам не хватает. Убеждаем, уговариваем, но здесь жители должны требовать и в прокуратуру писать. Мы с Госжилстройнадзором в постоянном взаимодействии. Я в прошлом году, если вы помните, давал распоряжение бесплатно принимать снег [от УК] на полигонах, хотя все, кто складирует его там, оплачивают эту услугу. Потому что полигоны требуют содержания, финансовых средств очень немало. В этом году будем то же самое практиковать. Поэтому дело за жителями, за их настойчивостью, чтобы управляющие компании чистили территорию, потому что, как правило, дворы огорожены. Коммунальная техника муниципальная не зайдет, и мы не имеем права эту территорию, в принципе, содержать», — объяснил Орлов. В Екатеринбурге в пятницу, 13 декабря, прошел мощный снегопад, последствия которого коммунальщики устраняли все выходные. Жалобы на некачественную уборку поступали из всех районов Екатеринбурга. В Железнодорожном, например, огромные снежные кучи выросли прямо у здания ЖД-вокзала. Читатели URA.RU назвали этот район аутсайдером по качеству уборки, в лидерах же был Академический (опрос проводился в telegram-канале «Екатское Чтиво»). Впрочем, Орлов с результатами рейтинга не согласился. «Как оценку давать… Сказали, что худший в моменте, через два часа вывезли кучи снега, вроде как он [район] уже в лидерах. Понятно, что технология предполагает этот снег сгруппировать кучей… еще все-таки нужно призывать автолюбителей не оставлять машины в парковочных карманах, потому что из-за этого невозможно снег вывезти. Я езжу, смотрю, что стоят машины и техника уже не зайдет. А там такой слой снега. Да, есть над чем работать», — добавил Орлов. Все новости о том, как в городе устраняют последствия стихии — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга сами должны активнее требовать от управляющих компаний, чтобы те лучше убирались во дворах. И если есть основания, не стесняться привлекать надзорные органы. Об этом заявил глава города Алексей Орлов, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU, как улучшить ситуацию на придомовых территориях — именно по таким местам поступает больше всего жалоб на некачественную уборку. «Сложно [воздействовать на УК], полномочий нам не хватает. Убеждаем, уговариваем, но здесь жители должны требовать и в прокуратуру писать. Мы с Госжилстройнадзором в постоянном взаимодействии. Я в прошлом году, если вы помните, давал распоряжение бесплатно принимать снег [от УК] на полигонах, хотя все, кто складирует его там, оплачивают эту услугу. Потому что полигоны требуют содержания, финансовых средств очень немало. В этом году будем то же самое практиковать. Поэтому дело за жителями, за их настойчивостью, чтобы управляющие компании чистили территорию, потому что, как правило, дворы огорожены. Коммунальная техника муниципальная не зайдет, и мы не имеем права эту территорию, в принципе, содержать», — объяснил Орлов. В Екатеринбурге в пятницу, 13 декабря, прошел мощный снегопад, последствия которого коммунальщики устраняли все выходные. Жалобы на некачественную уборку поступали из всех районов Екатеринбурга. В Железнодорожном, например, огромные снежные кучи выросли прямо у здания ЖД-вокзала. Читатели URA.RU назвали этот район аутсайдером по качеству уборки, в лидерах же был Академический (опрос проводился в telegram-канале «Екатское Чтиво»). Впрочем, Орлов с результатами рейтинга не согласился. «Как оценку давать… Сказали, что худший в моменте, через два часа вывезли кучи снега, вроде как он [район] уже в лидерах. Понятно, что технология предполагает этот снег сгруппировать кучей… еще все-таки нужно призывать автолюбителей не оставлять машины в парковочных карманах, потому что из-за этого невозможно снег вывезти. Я езжу, смотрю, что стоят машины и техника уже не зайдет. А там такой слой снега. Да, есть над чем работать», — добавил Орлов. Все новости о том, как в городе устраняют последствия стихии — в отдельном сюжете URA.RU.