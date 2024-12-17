В Екатеринбурге рухнули цены на квартиры

В ноябре на вторичном рынке Екатеринбурга подешевели двухкомнатные, трехкомнатные и многокомнатные квартиры. Анализ ценовой ситуации опубликовало АН «Этажи».
Так, по данным аналитики, средняя цена двухкомнатных квартир составила 124,5 тысячи рублей за один квадратный метр, снизившись на 358 рублей (-0,29%). Трехкомнатные квартиры стали стоить 115,9 тысяч рублей за один «квадрат» (-0,49%), его стоимость упала на 575 рублей. Квадратный метр многокомнатных квартир продавали за 104,3 тысячи рублей (-0,38%), цена снизилась на 396 рублей.
Однокомнатные квартиры в отличие от остальных стали дороже на 1,7 тысячи рублей (+1,23%). Квадратный метр этой недвижимости в ноябре стоил 141,5 тысячи рублей.
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