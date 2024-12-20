О чем чаще всего челябинцы просят мэра Лошкина и губернатора Текслера

Жители Челябинска и области обращаются к Текслеру и Лошкину в соцсетях

21 декабря 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Глава города Алексей Лошкин и губернатор региона Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска и области могут в любой момент написать свои обращения и предложения в официальные и неофициальные интернет-приемные мэра Алексея Лошкина и губернатора Алексея Текслера. Редакция URA.RU составила подборку, о чем чаще всего челябинцы сообщали мэру и губернатору в 2024 году. «Пусть Лошкин знает!» Неофициальные обращения к избранному главе города Алексею Лошкину в соцсети «ВКонтакте» возобновились с 19 ноября. Ранее этот аккаунт назывался «Пусть Котова знает». Основными стали сигналы про ремонт дорог, аварии ЖКХ и работе транспорта. «Челябинцы чаще всего обращались к мэру города с просьбой обратить внимание на дороги и тротуары: это ремонт, уборка пыли и мусора, установка светофоров и островков безопасности, пешеходные переходы, освещение, устранение гололеда. Важной темой стала сфера ЖКХ: коммунальные аварии, работа отопления, засоры канализации, бездействие УК, качество воды, капремонт, вывоз мусора, незаконные парковки, обрезка деревьев, расселение аварийных домов и благоустройство территорий. Также челябинцы часто обращались по вопросам работы транспорта», — передает корреспондент URA.RU. Среди остальных тем жители сообщали о бродячих собаках, наркоманах, работе пивных магазинов и качестве атмосферного воздуха. Этих сообщений было минимальное количество за все время обращений Алексею Лошкину. На официальный аккаунт главы города Алексея Лошкина можно отправить личное сообщение либо прокомментировать один из постов. Как и в неофициальном сообществе, все обращения берутся «на карандаш», у заявителя уточняется адрес проблемы и готовится ответ. Здесь сообщения в целом аналогичные, однако есть ряд новых тем. Так, челябинцы просят следить за уборкой елочных базаров, контейнерных площадок и дворов, убирать объявления со столбов и обустроить освещение территорий. Поступают сообщения о помощи участникам СВО и членам их семей, а также уборке снега и организации парковок во дворах. «Все обращения жители могут оставлять на моей официальном странице „ВКонтакте“, а также отправлять в бот моего telegram-канала. За неофициальными аккаунтами мы также следим и берем их в работу», — сообщил URA.RU мэр Челябинска Алексей Лошкин. «Текслер, помоги» В соцсети «ВКонтакте» собрать подборку наиболее распространенных обращений к губернатору оказалось намного сложнее. Просьбы приходят со всего региона, а неофициальное сообщество работает уже несколько лет, с осени 2019 года. Тем не менее, основными сигналами губернатору стали: работа транспорта, аварии ЖКХ, льготы, выплаты и предоставление жизненно важных лекарств. Средними по частоте обращений стали отсыпка и ремонт дорог, расселение ветхоаварийного жилья, устранение последствий паводка, ремонт детских садов, школ, больниц, Домов культуры, качество питания в школах и больницах, а также благоустройство и освещение. Наиболее редкими стали сообщения о бродячих собаках, заливке катков и проблемах с покупкой билетов на матчи хоккейной команды «Трактор». Кроме того, просьбы принимаются и на официальной странице Алексея Текслера. Здесь также можно отправить губернатору личное сообщение либо оставить комментарий под одним из постов, на который будет оперативно подготовлен ответ. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер неоднократно отмечал важность обратной связи с населением органов власти всех уровней. Помимо ежегодной прямой линии, интернет-приемной, управления по работе с обращениями граждан и записи на личный прием, жители региона могут воспользоваться и другими каналами, чтобы донести свои вопросы или предложения до главы региона: это официальные страницы Алексея Текслера в социальных сетях „Вконтакте“ и „Одноклассники“, страницы других ведомств. Все поступающие через них обращения в обязательном порядке берутся в работу профильными ведомствами», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона. В неофициальных и официальных приемных как губернатора, так и главы города есть позитивные комментарии и благодарности за уже проделанную работу. Их сравнительно меньше, но тем не менее они присутствуют в сообщениях с завидной регулярностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска и области могут в любой момент написать свои обращения и предложения в официальные и неофициальные интернет-приемные мэра Алексея Лошкина и губернатора Алексея Текслера. Редакция URA.RU составила подборку, о чем чаще всего челябинцы сообщали мэру и губернатору в 2024 году. Неофициальные обращения к избранному главе города Алексею Лошкину в соцсети «ВКонтакте» возобновились с 19 ноября. Ранее этот аккаунт назывался «Пусть Котова знает». Основными стали сигналы про ремонт дорог, аварии ЖКХ и работе транспорта. «Челябинцы чаще всего обращались к мэру города с просьбой обратить внимание на дороги и тротуары: это ремонт, уборка пыли и мусора, установка светофоров и островков безопасности, пешеходные переходы, освещение, устранение гололеда. Важной темой стала сфера ЖКХ: коммунальные аварии, работа отопления, засоры канализации, бездействие УК, качество воды, капремонт, вывоз мусора, незаконные парковки, обрезка деревьев, расселение аварийных домов и благоустройство территорий. Также челябинцы часто обращались по вопросам работы транспорта», — передает корреспондент URA.RU. Среди остальных тем жители сообщали о бродячих собаках, наркоманах, работе пивных магазинов и качестве атмосферного воздуха. Этих сообщений было минимальное количество за все время обращений Алексею Лошкину. На официальный аккаунт главы города Алексея Лошкина можно отправить личное сообщение либо прокомментировать один из постов. Как и в неофициальном сообществе, все обращения берутся «на карандаш», у заявителя уточняется адрес проблемы и готовится ответ. Здесь сообщения в целом аналогичные, однако есть ряд новых тем. Так, челябинцы просят следить за уборкой елочных базаров, контейнерных площадок и дворов, убирать объявления со столбов и обустроить освещение территорий. Поступают сообщения о помощи участникам СВО и членам их семей, а также уборке снега и организации парковок во дворах. «Все обращения жители могут оставлять на моей официальном странице „ВКонтакте“, а также отправлять в бот моего telegram-канала. За неофициальными аккаунтами мы также следим и берем их в работу», — сообщил URA.RU мэр Челябинска Алексей Лошкин. В соцсети «ВКонтакте» собрать подборку наиболее распространенных обращений к губернатору оказалось намного сложнее. Просьбы приходят со всего региона, а неофициальное сообщество работает уже несколько лет, с осени 2019 года. Тем не менее, основными сигналами губернатору стали: работа транспорта, аварии ЖКХ, льготы, выплаты и предоставление жизненно важных лекарств. Средними по частоте обращений стали отсыпка и ремонт дорог, расселение ветхоаварийного жилья, устранение последствий паводка, ремонт детских садов, школ, больниц, Домов культуры, качество питания в школах и больницах, а также благоустройство и освещение. Наиболее редкими стали сообщения о бродячих собаках, заливке катков и проблемах с покупкой билетов на матчи хоккейной команды «Трактор». Кроме того, просьбы принимаются и на официальной странице Алексея Текслера. Здесь также можно отправить губернатору личное сообщение либо оставить комментарий под одним из постов, на который будет оперативно подготовлен ответ. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер неоднократно отмечал важность обратной связи с населением органов власти всех уровней. Помимо ежегодной прямой линии, интернет-приемной, управления по работе с обращениями граждан и записи на личный прием, жители региона могут воспользоваться и другими каналами, чтобы донести свои вопросы или предложения до главы региона: это официальные страницы Алексея Текслера в социальных сетях „Вконтакте“ и „Одноклассники“, страницы других ведомств. Все поступающие через них обращения в обязательном порядке берутся в работу профильными ведомствами», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона. В неофициальных и официальных приемных как губернатора, так и главы города есть позитивные комментарии и благодарности за уже проделанную работу. Их сравнительно меньше, но тем не менее они присутствуют в сообщениях с завидной регулярностью.