Пьяный златоустовец сварился заживо, принимая душ

Мужчина не смог выбраться из душа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) местный житель получил смертельные ожоги, принимая душ. По словам соседей, во время купания ему стало плохо, плюсом ко всему он был пьян. В итоге мужчина не смог вылезти из кабины, чтобы спасти себя.

«Об инциденте узнали только из-за того, что мужчина затопил соседку снизу. Когда приехали экстренные службы, он уже был на грани жизни и смерти. Сварился, в общем. Врачи были бессильны», — рассказали URA.RU местные жители.

Источники в медицинской среде подтвердили URA.RU произошедшее. По их словам, мужчина действительно получил расширенные ожоги, от которых скончался в реанимации.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.