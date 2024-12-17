Пьяный златоустовец сварился заживо, принимая душ

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Клипарт по теме ЖКХ. Екатеринбург, вода, коммуналка, сантехника, жкх, душевая, душ
Мужчина не смог выбраться из душа Фото:

В Златоусте (Челябинская область) местный житель получил смертельные ожоги, принимая душ. По словам соседей, во время купания ему стало плохо, плюсом ко всему он был пьян. В итоге мужчина не смог вылезти из кабины, чтобы спасти себя.

«Об инциденте узнали только из-за того, что мужчина затопил соседку снизу. Когда приехали экстренные службы, он уже был на грани жизни и смерти. Сварился, в общем. Врачи были бессильны», — рассказали URA.RU местные жители.

Источники в медицинской среде подтвердили URA.RU произошедшее. По их словам, мужчина действительно получил расширенные ожоги, от которых скончался в реанимации.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Златоусте (Челябинская область) местный житель получил смертельные ожоги, принимая душ. По словам соседей, во время купания ему стало плохо, плюсом ко всему он был пьян. В итоге мужчина не смог вылезти из кабины, чтобы спасти себя. «Об инциденте узнали только из-за того, что мужчина затопил соседку снизу. Когда приехали экстренные службы, он уже был на грани жизни и смерти. Сварился, в общем. Врачи были бессильны», — рассказали URA.RU местные жители. Источники в медицинской среде подтвердили URA.RU произошедшее. По их словам, мужчина действительно получил расширенные ожоги, от которых скончался в реанимации. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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