Депутаты и главы оценили мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске

На территории нового мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске прошло выездное заседание комитета по экологии Законодательного собрания Свердловской области. Его депутаты, а также главы администраций Северного округа познакомились с технологическим циклом предприятия и оценили итоги работ регоператора «Рифей» в реализации задач национального проекта «Экология».
«Мы выехали в Краснотурьинск, чтобы посмотреть нашего „первенца“. Мы видим, как используются современные технологии, что здесь чисто и экологично. Более того, я удовлетворен тем, что большая часть оборудования — российского производства. Уверен, что после выхода предприятия на проектную мощность, этот мусоросортировочный комплекс станет ориентиром для всей области», — отметил председатель профильного комитета Сергей Никонов.
Главы администраций городских округов лично смогли увидеть применяемые на заводе безопасные современные технологии и убедиться, что работа мусоросортировочного предприятия не создает дополнительной нагрузки на окружающую среду. Например, органические отходы будут обезвреживать по технологии тоннельного компостирования в аэробных условиях. По территориальной схеме обращения с ТКО отходы городов Севера Свердловской области будут поступать именно на новый комплекс в Краснотурьинске и сортироваться.
Глава Краснотурьинского городского округа Александр Устинов отметил, что после запуска экологической реформы Краснотурьинск стал одним из первых в Свердловской области муниципалитетов, где построен современный комплекс по обращению с отходами. Он добавил, что благодаря новому объекту в округе появилось 150 новых рабочих мест.
«Мусоросортировочный комплекс— это первый на сегодняшний день объект по обработке ТКО на севере Свердловской области. Его выход на проектную мощность позволит закрыть потребности по обработке твердых коммунальных отходов, определенные территориальной схемой по обращению с ТКО», — сообщил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.
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