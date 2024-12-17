В России будут наказывать за несвоевременную регистрацию домов после постройки

Гражданин или организация будут обязаны по окончании строительства регистрировать объект в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении.
«Законом вводится принцип „построил — оформи“, в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления», — рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский в беседе с РБК, Именно это ведомство и стало автором поправок. По их оценкам, в каждом регионе есть от одной до пяти тысяч незарегистрированных жилых домов.
До настоящего времени закона, который обязывал россиян регистрировать построенные дома, не существовало. При этом эта процедура обязательна для защиты владельца прав на объект, поскольку без нее он фактически не является собственником построенного дома.
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