Utair заключил контракты с госкорпорацией на полмиллиарда рублей на перевозку спасателей

Компания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (входит в состав югорской компании Utair) подписала крупные контракты с «Госкорпорацией по организации воздушного движения» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») на перевозку спасателей. Общая стоимость договоров составила почти полмиллиарда рублей. Об этом стало известно из решений «Госкорпорации по ОрВД», которые есть в распоряжении URA.RU.
«Заключить с акционерным обществом „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ договор на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полетов и участию в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами», — указано в документах. Общая сумма четырех контрактов составляет 489 411 188 рублей 27 копеек.
По условиям договоров, вертолеты Ми-8 будут дежурить в Ханты-Мансийске, Березово (ХМАО), Подкаменной Тунгуске (Красноярский край) и Тюмени. Экипажи будут тренироваться, участвовать в учениях и проводить десантирование спасателей. Работы начнутся в январе 2025 года и продлятся до конца 2026-го.
URA.RU отправило запросы в «ЮТэйр» и «Госкорпорацию по ОрВД». На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что компания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» заключила контракт с Центром медицины катастроф на выполнение авиационных работ для оказания медицинской помощи на территории региона. Итоговая сумма контракта составила 145,42 млн рублей.
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