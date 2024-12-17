Много льда и мало песка: чем недовольны екатеринбуржцы после первых мощных снегопадов

Районы Екатеринбурга продолжают бороться со снегопадом, накрывшим регион

18 декабря 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Горожане дружно отметили, что тротуары очищены намного хуже автомобильных дорог Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург утонул в снегу после мощного снегопада Районы Екатеринбурга отчаянно бьются с последствиями первых декабрьских снегопадов. Получается по-разному. Корреспонденты URA.RU четвертый день подряд проверяли качество уборки и составили резюме — с видеодоказательствами успехов и провалов. Ленинский район В Ленинском районе снег убрали в подземных переходах, там же насыпали щебень, чтобы не было скользко. На Вайнера по-прежнему лежат снежные кучи: с них скатываются дети, а жители украсили одну из них елкой. Улицу Волгоградскую почистили вблизи ГКБ №40, по тротуарам стало безопаснее ходить пациентам и жителям. А на Амундсена узкие тротуары частного сектора очищены плохо, в некоторых местах навалены сугробы. В целом, на обочинах стало меньше грязного снега и почти везде, где скользко, насыпали песок с щебнем (кроме улицы 8 Марта, там все так же блестит лед). Октябрьский район Жители Октябрьского района недовольны уборкой тротуаров. По их словам, на пеших зонах лежит грязный, мокрый снег. Такая обстановка на Карла Либкнехта, Декабристов, Розы Люксембург, Белинского, Малышева, Народной воли, Бажова, Куйбышева и на проспекте Ленина рядом с Оперным театром. «Вчера я здесь поскользнулась и упала. На ровном месте, потому что было скользко. Хорошо, что ничего не сломала», — сказала проходившая мимо пенсионерка. Другие прохожие также указали на скользкие тротуары. «Видно, что чистят, но делают это плохо. Посмотрите, как скользко возле нашей гимназии №40 на Мичурина, 181. А если дети упадут и травмируются?» — задалась вопросом одна из местных жительниц, Ольга. На тротуаре, про который говорит женщина, образовался лед. Также возле школы лежит грязный снег. При этом все единодушно отметили, что дороги для автомобилей вычищены «до блеска». Кировский район В Кировском районе Екатеринбурга проблема очистки улиц от снега остается острой, подтверждая репутацию района одного из наиболее проблемных в городе. На улице Советской очистили от снега территорию, которая ранее попалась на глаза журналисту URA.RU в виде крупных завалов на обочинах и остановках. Однако на Сиреневом бульваре и улице Сыромолотова ситуация осталась прежней: снежные кучи продолжают мешать движению автомобилей. На остановках общественного транспорта на Уральской и Комсомольской — Малышева образовались настоящие снежные завалы, из-за которых пассажиры не могут свободно подойти к автобусам и троллейбусам. Люди вынуждены пробираться сквозь высокие сугробы, а тротуары остаются не посыпанными реагентами. А вот улицы Сулимова и Смазчиков, которые накануне вызывали вопросы, очистили от снега. Верх-Исетский район Один из старейших районов Екатеринбурга показал себя достаточно хорошо в плане уборки от снега. Это отметили и жители отдаленных от центра улиц. За районом следят. Особенно в области сосредоточения правительственных зданий — улица Февральской революции, Антона Валека, Бориса Ельцина, а также Челюскинцев, Папанина, Хомякова, Московская. Чуть дальше от центра ситуация похуже — ул. Репина в сторону Токарей ждет уборки, то же самое с улицей Крауля, особенно тротуары. Также жители жалуются на отсутствие уборки во дворах, например, на улице Крауля, 82 (это прерогатива УК). Технику, говорят они, пока в этом году не видели, в отличие от прошлого. Журналист URA.RU в ходе рейда по Верх-Исетскому району обнаружил лишь одного рабочего на улице Челюскинцев, он долбил тротуар, убирая лед. И сослался на то, что это всего лишь для него подработка — «халтура». Академический район Об Академическом районе будто бы забыли. Центральные улицы — Академика Сахарова, Краснолесья — убраны от снега, хотя и отвалов нет, а вот второстепенных будто бы не касалась рука человека — дорожника. Во многих местах не чищены тротуары, подъездные пути. Жители жалуются на гололед и на то, что улицы ничем не посыпают. Особенно в районе трамвайных остановок. Все в снегу оказалось у главного парка района — Преображенского. Не чищена ул. Парина, Анатолия Мехренцева и даже Академика Ландау, где в сентябре 2024 года открылась новая школа №133 на 1200 мест. Жители района утверждают, что технику увидели впервые лишь сегодня, 17 декабря, хотя гуляющая по ул. Академика Сахарова мама с коляской отметила, что наблюдает ее каждый день с 6 утра. Журналисты URA.RU в ходе рейда заметили только три работающие уборочные машины на ул. Рябинина и одну на ул. Де Генинна. Чкаловский район Этот район корреспондент изучал 2,5 часа, точнее его главные улицы — Машинную, Цвиллинга, Белинского, Авиационную, Чайковского, 8 Марта. И везде заметил одну и ту же проблему: нечищеные тротуары и выезды из дворов на проезжую часть. На многих участках красуется наледь, не обработанная песком. Пешеходы, особенно пожилые люди, с крайней осторожностью пытаются их обойти. «Когда я был моложе, у нас дворники скоблили, тогда было чисто, никакого льда не было. А сейчас машина пройдет, снег снимет, остаются ледышки», — возмутился один из пенсионеров. За все время пути корреспонденту не встретились ни один дворник и ни одна снегоуборочная техника. Зато на улице Авиационной он подметил большую кучу песка, которая, судя по всему, осталась невостребованной. Единственным местом, которое было очищено идеально, оказалась районная администрация. Железнодорожный район В подземных переходах этого района опасно передвигаться из-за скользкого покрытия. Некоторые уличные лестницы облеплены снегом настолько, что пешеходы контролируют каждый свой шаг. На привокзальной площади убрали огромные кучи снега, однако они остались на ул. Челюскинцев. Возле ЗАГСа все еще остается много снега, из-за которого могут забуксовать машины. «Убирать надо», — кратко прокомментировал уборку пожилой мужчина. При этом проезжие части в районе очищены куда лучше, чем тротуары. Спецтехнику или рабочих корреспондент не заметил. Орджоникидзевский район В Орджоникидзевском районе заснежены тротуары возле ЦГКБ №23 — асфальта там совсем не видно. На длинной тропинке на проспекте Космонавтов — около ТЦ «Стрелка» — все еще много снега. Недалеко от перекрестка Индустрии — Избирателей замело весь тротуар, на котором остались следы от проехавшей рабочей техники. Однако после публикации URA.RU уборка все-таки началась. Пандус у входа в здание райадминистрации, где еще вчера была куча снега, почистили. А днем 17 декабря корреспондент увидел уборочную технику на перекрестке возле префектуры. Убирать начали и дорогу за зданием бывшего кинотеатра «Заря», где агентство накануне заметило много снега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Районы Екатеринбурга отчаянно бьются с последствиями первых декабрьских снегопадов. Получается по-разному. Корреспонденты URA.RU четвертый день подряд проверяли качество уборки и составили резюме — с видеодоказательствами успехов и провалов. В Ленинском районе снег убрали в подземных переходах, там же насыпали щебень, чтобы не было скользко. На Вайнера по-прежнему лежат снежные кучи: с них скатываются дети, а жители украсили одну из них елкой. Улицу Волгоградскую почистили вблизи ГКБ №40, по тротуарам стало безопаснее ходить пациентам и жителям. А на Амундсена узкие тротуары частного сектора очищены плохо, в некоторых местах навалены сугробы. В целом, на обочинах стало меньше грязного снега и почти везде, где скользко, насыпали песок с щебнем (кроме улицы 8 Марта, там все так же блестит лед). Жители Октябрьского района недовольны уборкой тротуаров. По их словам, на пеших зонах лежит грязный, мокрый снег. Такая обстановка на Карла Либкнехта, Декабристов, Розы Люксембург, Белинского, Малышева, Народной воли, Бажова, Куйбышева и на проспекте Ленина рядом с Оперным театром. «Вчера я здесь поскользнулась и упала. На ровном месте, потому что было скользко. Хорошо, что ничего не сломала», — сказала проходившая мимо пенсионерка. Другие прохожие также указали на скользкие тротуары. «Видно, что чистят, но делают это плохо. Посмотрите, как скользко возле нашей гимназии №40 на Мичурина, 181. А если дети упадут и травмируются?» — задалась вопросом одна из местных жительниц, Ольга. На тротуаре, про который говорит женщина, образовался лед. Также возле школы лежит грязный снег. При этом все единодушно отметили, что дороги для автомобилей вычищены «до блеска». В Кировском районе Екатеринбурга проблема очистки улиц от снега остается острой, подтверждая репутацию района одного из наиболее проблемных в городе. На улице Советской очистили от снега территорию, которая ранее попалась на глаза журналисту URA.RU в виде крупных завалов на обочинах и остановках. Однако на Сиреневом бульваре и улице Сыромолотова ситуация осталась прежней: снежные кучи продолжают мешать движению автомобилей. На остановках общественного транспорта на Уральской и Комсомольской — Малышева образовались настоящие снежные завалы, из-за которых пассажиры не могут свободно подойти к автобусам и троллейбусам. Люди вынуждены пробираться сквозь высокие сугробы, а тротуары остаются не посыпанными реагентами. А вот улицы Сулимова и Смазчиков, которые накануне вызывали вопросы, очистили от снега. Один из старейших районов Екатеринбурга показал себя достаточно хорошо в плане уборки от снега. Это отметили и жители отдаленных от центра улиц. За районом следят. Особенно в области сосредоточения правительственных зданий — улица Февральской революции, Антона Валека, Бориса Ельцина, а также Челюскинцев, Папанина, Хомякова, Московская. Чуть дальше от центра ситуация похуже — ул. Репина в сторону Токарей ждет уборки, то же самое с улицей Крауля, особенно тротуары. Также жители жалуются на отсутствие уборки во дворах, например, на улице Крауля, 82 (это прерогатива УК). Технику, говорят они, пока в этом году не видели, в отличие от прошлого. Журналист URA.RU в ходе рейда по Верх-Исетскому району обнаружил лишь одного рабочего на улице Челюскинцев, он долбил тротуар, убирая лед. И сослался на то, что это всего лишь для него подработка — «халтура». Об Академическом районе будто бы забыли. Центральные улицы — Академика Сахарова, Краснолесья — убраны от снега, хотя и отвалов нет, а вот второстепенных будто бы не касалась рука человека — дорожника. Во многих местах не чищены тротуары, подъездные пути. Жители жалуются на гололед и на то, что улицы ничем не посыпают. Особенно в районе трамвайных остановок. Все в снегу оказалось у главного парка района — Преображенского. Не чищена ул. Парина, Анатолия Мехренцева и даже Академика Ландау, где в сентябре 2024 года открылась новая школа №133 на 1200 мест. Жители района утверждают, что технику увидели впервые лишь сегодня, 17 декабря, хотя гуляющая по ул. Академика Сахарова мама с коляской отметила, что наблюдает ее каждый день с 6 утра. Журналисты URA.RU в ходе рейда заметили только три работающие уборочные машины на ул. Рябинина и одну на ул. Де Генинна. Этот район корреспондент изучал 2,5 часа, точнее его главные улицы — Машинную, Цвиллинга, Белинского, Авиационную, Чайковского, 8 Марта. И везде заметил одну и ту же проблему: нечищеные тротуары и выезды из дворов на проезжую часть. На многих участках красуется наледь, не обработанная песком. Пешеходы, особенно пожилые люди, с крайней осторожностью пытаются их обойти. «Когда я был моложе, у нас дворники скоблили, тогда было чисто, никакого льда не было. А сейчас машина пройдет, снег снимет, остаются ледышки», — возмутился один из пенсионеров. За все время пути корреспонденту не встретились ни один дворник и ни одна снегоуборочная техника. Зато на улице Авиационной он подметил большую кучу песка, которая, судя по всему, осталась невостребованной. Единственным местом, которое было очищено идеально, оказалась районная администрация. В подземных переходах этого района опасно передвигаться из-за скользкого покрытия. Некоторые уличные лестницы облеплены снегом настолько, что пешеходы контролируют каждый свой шаг. На привокзальной площади убрали огромные кучи снега, однако они остались на ул. Челюскинцев. Возле ЗАГСа все еще остается много снега, из-за которого могут забуксовать машины. «Убирать надо», — кратко прокомментировал уборку пожилой мужчина. При этом проезжие части в районе очищены куда лучше, чем тротуары. Спецтехнику или рабочих корреспондент не заметил. В Орджоникидзевском районе заснежены тротуары возле ЦГКБ №23 — асфальта там совсем не видно. На длинной тропинке на проспекте Космонавтов — около ТЦ «Стрелка» — все еще много снега. Недалеко от перекрестка Индустрии — Избирателей замело весь тротуар, на котором остались следы от проехавшей рабочей техники. Однако после публикации URA.RU уборка все-таки началась. Пандус у входа в здание райадминистрации, где еще вчера была куча снега, почистили. А днем 17 декабря корреспондент увидел уборочную технику на перекрестке возле префектуры. Убирать начали и дорогу за зданием бывшего кинотеатра «Заря», где агентство накануне заметило много снега.