NYT: часть конгрессменов США выступила за применение ядерного оружия

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Часть конгрессменов-членов Демократической партии США выступили за применение ядерного оружия президентом без согласия Конгресса
Часть конгрессменов-членов Демократической партии США выступили за применение ядерного оружия президентом без согласия Конгресса Фото:

Часть конгрессменов США считают, что президент Штатов должен иметь возможность самостоятельно принимать решение о превентивном использовании ядерного оружия в случае угрозы. Это следует из опроса, проведенного среди членов Сената и Палаты представителей США.

Издание Times Opinion провело соответствующий опрос у 530 членов Сената и Палаты представителей США, которые, предположительно, будут работать в новом Конгрессе в январе 2025 года. «Мы спросили, поддерживают ли они право президента на одностороннее нанесение превентивного ядерного удара и согласны ли они с тем, что президент должен иметь возможность реагировать на приближающуюся ядерную атаку без одобрения Конгресса», — сообщает The New York Times.

Отмечается, что опрошенные конгрессмены-члены Республиканской партии высказались против такого решения. Однако часть конгрессменов-членов Демократической партии заявили, что у президента должна быть возможность самостоятельно принимать решение о превентивном ядерном ударе.

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Часть конгрессменов США считают, что президент Штатов должен иметь возможность самостоятельно принимать решение о превентивном использовании ядерного оружия в случае угрозы. Это следует из опроса, проведенного среди членов Сената и Палаты представителей США. Издание Times Opinion провело соответствующий опрос у 530 членов Сената и Палаты представителей США, которые, предположительно, будут работать в новом Конгрессе в январе 2025 года. «Мы спросили, поддерживают ли они право президента на одностороннее нанесение превентивного ядерного удара и согласны ли они с тем, что президент должен иметь возможность реагировать на приближающуюся ядерную атаку без одобрения Конгресса», — сообщает The New York Times. Отмечается, что опрошенные конгрессмены-члены Республиканской партии высказались против такого решения. Однако часть конгрессменов-членов Демократической партии заявили, что у президента должна быть возможность самостоятельно принимать решение о превентивном ядерном ударе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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