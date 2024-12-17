NYT: часть конгрессменов США выступила за применение ядерного оружия

Часть конгрессменов США считают, что президент Штатов должен иметь возможность самостоятельно принимать решение о превентивном использовании ядерного оружия в случае угрозы. Это следует из опроса, проведенного среди членов Сената и Палаты представителей США.
Издание Times Opinion провело соответствующий опрос у 530 членов Сената и Палаты представителей США, которые, предположительно, будут работать в новом Конгрессе в январе 2025 года. «Мы спросили, поддерживают ли они право президента на одностороннее нанесение превентивного ядерного удара и согласны ли они с тем, что президент должен иметь возможность реагировать на приближающуюся ядерную атаку без одобрения Конгресса», — сообщает The New York Times.
Отмечается, что опрошенные конгрессмены-члены Республиканской партии высказались против такого решения. Однако часть конгрессменов-членов Демократической партии заявили, что у президента должна быть возможность самостоятельно принимать решение о превентивном ядерном ударе.
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