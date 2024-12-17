В Екатеринбурге подешевеет проезд

Для жителей Екатеринбурга введут новую акцию при оплате проезда в трамвае, троллейбусе или автобусе по QR-коду. С 2025 года при таком способе оплаты будет предоставляться скидка в четыре рубля, сообщил во время прямой линии мэр Алексей Орлов.
«Договорились с Национальной системой платежных карт, что акция сохранится и после 31 декабря — в следующем году при оплате проезда по QR-коду будет предоставляться скидка четыре рубля», — сказал Орлов. По его словам, Екатеринбург станет первым городом в России, где введут такую акцию. Она будет действовать весь год.
Прямо сейчас в уральской столице действует другая акция. При оплате по QR-коду горожане платят 20 рублей вместо 33-х.
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