В Екатеринбурге подешевеет проезд

В Екатеринбурге проезд при оплате по QR-коду будет стоить 29 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При оплате по QR-коду жители Екатеринбурга смогут экономить на одном проезде четыре рубля
При оплате по QR-коду жители Екатеринбурга смогут экономить на одном проезде четыре рубля Фото:

Для жителей Екатеринбурга введут новую акцию при оплате проезда в трамвае, троллейбусе или автобусе по QR-коду. С 2025 года при таком способе оплаты будет предоставляться скидка в четыре рубля, сообщил во время прямой линии мэр Алексей Орлов.

«Договорились с Национальной системой платежных карт, что акция сохранится и после 31 декабря — в следующем году при оплате проезда по QR-коду будет предоставляться скидка четыре рубля», — сказал Орлов. По его словам, Екатеринбург станет первым городом в России, где введут такую акцию. Она будет действовать весь год.

Прямо сейчас в уральской столице действует другая акция. При оплате по QR-коду горожане платят 20 рублей вместо 33-х. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для жителей Екатеринбурга введут новую акцию при оплате проезда в трамвае, троллейбусе или автобусе по QR-коду. С 2025 года при таком способе оплаты будет предоставляться скидка в четыре рубля, сообщил во время прямой линии мэр Алексей Орлов. «Договорились с Национальной системой платежных карт, что акция сохранится и после 31 декабря — в следующем году при оплате проезда по QR-коду будет предоставляться скидка четыре рубля», — сказал Орлов. По его словам, Екатеринбург станет первым городом в России, где введут такую акцию. Она будет действовать весь год. Прямо сейчас в уральской столице действует другая акция. При оплате по QR-коду горожане платят 20 рублей вместо 33-х. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...