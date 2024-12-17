Военкоры сообщили об освобождении двух сел в Курской области

В Курской области освобождены два населенных пункта, Русское Поречное и Черкасское Поречное. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Подоляка.
«Русское Поречное, село практически освобождено, северные окраины в серой зоне, идет зачистка. Черкасское Поречное также село практически полностью освобождено, остались южные окраины в серой зоне, также идет зачистка», — рассказал Юрий Подоляка. По его данным, территория общей площадью 14.3 квадратных километров была высвобождена от противника, хотя в некоторых районах еще идут зачистки.
Также telegram-канал «Группировка войск „Север“/Приграничье» сообщает об освобождении данных населенных пунктов. Однако призывает не спешить с выводами и дождаться официального подтверждения.
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