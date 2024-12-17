Кадыров рассказал о чеченских добровольцах на СВО

Кадыров: с начала СВО на фронт добровольцами отправились более 20 тысяч чеченцев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на СВО сейчас находятся более 10 тысяч чеченских бойцов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на СВО сейчас находятся более 10 тысяч чеченских бойцов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С начала СВО на фронт отправились 20,4 тысячи чеченских добровольцев. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сославшись на доклад председателя Правительства, начальника Регионального оперштаба по оказанию содействия в проведении спецоперации Магомеда Даудова.

«С начала СВО из Чеченской Республики отправились на защиту РФ 51 613 бойцов, из них 20 400 добровольцев», — сообщили в официальном telegram-канале Кадырова. Он подчеркнул, что в настоящее время более 10 тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации. Активно участвует в их снабжении региональный общественный фонд имени Героя России, отца Рамзана Ахмата-Хаджи Кадырова.

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С начала СВО на фронт отправились 20,4 тысячи чеченских добровольцев. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сославшись на доклад председателя Правительства, начальника Регионального оперштаба по оказанию содействия в проведении спецоперации Магомеда Даудова. «С начала СВО из Чеченской Республики отправились на защиту РФ 51 613 бойцов, из них 20 400 добровольцев», — сообщили в официальном telegram-канале Кадырова. Он подчеркнул, что в настоящее время более 10 тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации. Активно участвует в их снабжении региональный общественный фонд имени Героя России, отца Рамзана Ахмата-Хаджи Кадырова.
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