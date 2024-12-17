Кадыров рассказал о чеченских добровольцах на СВО

С начала СВО на фронт отправились 20,4 тысячи чеченских добровольцев. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сославшись на доклад председателя Правительства, начальника Регионального оперштаба по оказанию содействия в проведении спецоперации Магомеда Даудова.
«С начала СВО из Чеченской Республики отправились на защиту РФ 51 613 бойцов, из них 20 400 добровольцев», — сообщили в официальном telegram-канале Кадырова. Он подчеркнул, что в настоящее время более 10 тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации. Активно участвует в их снабжении региональный общественный фонд имени Героя России, отца Рамзана Ахмата-Хаджи Кадырова.
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