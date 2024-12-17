Госдума освободила врачей от уголовной ответственности по статье УК

Российские депутаты приняли закон, который защищает медицинских работников от необоснованного уголовного преследования. Об этом сообщает «Парламентская газета». Согласно новым поправкам, статья 238 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, больше не будет применяться к медицинской деятельности врачей.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул значимость этого решения: «Они спасают жизни каждый день, сталкиваются с самыми сложными ситуациями, оказывают экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь. Именно помощь, а не услуги! И новый законопроект позволит медикам, что называется, дышать чуть легче», — отметил он.
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта депутатами и сенаторами, что свидетельствует о масштабной поддержке инициативы на государственном уровне. Глава Минздрава Михаил Мурашко также поблагодарил парламентариев за поддержку решения, которое имеет принципиальное значение для всей системы здравоохранения в России.
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