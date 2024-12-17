Пермская колония, где отбывали срок участницы группы Pussy Riots, похвасталась новым оборудованием

В городе Березники на швейном участке женской исправительной колонии №28, где отбывали наказание участницы скандально известной группы Pussy Riot, ввели в эксплуатацию автоматический настилочно-раскройный комплекса учреждения. Оборудование приобрели за счет прибыли от трудовой занятости осужденных.
«Благодаря новому оборудованию производительность труда выросла в два раза. По пошиву продукции получается выход на 200 процентов. К примеру, если раньше за смену изготавливалось 160 курток, то теперь их за смену больше 350», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.
Уточняется, что новый автоматизированный раскройно-настилочный станок является единственным на территории Пермского края, установленным на швейном производстве исправительного учреждения. Ранее осужденные работали в раскройном цехе ручными и стационарными ножами.
Швейное производство в ИК-28 является основным. Здесь изготавливают форменное обмундирование для сотрудников пенитенциарной системы, полиции, пожарных и военнослужащих, включая бойцов СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!