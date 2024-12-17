17 декабря 2024

Пермская колония, где отбывали срок участницы группы Pussy Riots, похвасталась новым оборудованием

На швейном производстве ИК-28 в Березниках запустили раскройный комплекс
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое оборудование повысит производительность труда осужденных, что поможет им получать достойную зарплату (архивное фото)
Новое оборудование повысит производительность труда осужденных, что поможет им получать достойную зарплату (архивное фото) Фото:

В городе Березники на швейном участке женской исправительной колонии №28, где отбывали наказание участницы скандально известной группы Pussy Riot, ввели в эксплуатацию автоматический настилочно-раскройный комплекса учреждения. Оборудование приобрели за счет прибыли от трудовой занятости осужденных.

«Благодаря новому оборудованию производительность труда выросла в два раза. По пошиву продукции получается выход на 200 процентов. К примеру, если раньше за смену изготавливалось 160 курток, то теперь их за смену больше 350», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Уточняется, что новый автоматизированный раскройно-настилочный станок является единственным на территории Пермского края, установленным на швейном производстве исправительного учреждения. Ранее осужденные работали в раскройном цехе ручными и стационарными ножами.

Швейное производство в ИК-28 является основным. Здесь изготавливают форменное обмундирование для сотрудников пенитенциарной системы, полиции, пожарных и военнослужащих, включая бойцов СВО.

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В городе Березники на швейном участке женской исправительной колонии №28, где отбывали наказание участницы скандально известной группы Pussy Riot, ввели в эксплуатацию автоматический настилочно-раскройный комплекса учреждения. Оборудование приобрели за счет прибыли от трудовой занятости осужденных. «Благодаря новому оборудованию производительность труда выросла в два раза. По пошиву продукции получается выход на 200 процентов. К примеру, если раньше за смену изготавливалось 160 курток, то теперь их за смену больше 350», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. Уточняется, что новый автоматизированный раскройно-настилочный станок является единственным на территории Пермского края, установленным на швейном производстве исправительного учреждения. Ранее осужденные работали в раскройном цехе ручными и стационарными ножами. Швейное производство в ИК-28 является основным. Здесь изготавливают форменное обмундирование для сотрудников пенитенциарной системы, полиции, пожарных и военнослужащих, включая бойцов СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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