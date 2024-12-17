В России взлетели цены на авиабилеты

Цены на авиабилеты внутри России значительно выросли в сравнении с зарубежными перелетами. Как сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, стоимость внутренних рейсов увеличилась на 22,5%, тогда как цены на международные полеты выросли только на 3%.
«Средняя стоимость авиабилета туда-обратно составила в текущем году 16,1 тыс. руб., притом что в прошлом году стоимость такого билета составляла 13,14 тыс. руб. Также мы проанализировали почти миллион проданных билетов за рубеж и увидели, что при росте объема реализованных авиабилетов на 42% средняя стоимость авиабилета выросла всего на 3%», — рассказал господин Уманский на пресс-конференции РСТ.
Илья Уманский также отметил, что несмотря на значительное удорожание авиаперевозок, многие туристы предпочитают путешествовать внутри страны, что способствует увеличению числа автотуристов. По его словам, около 25 млн туристических поездок было совершено на автомобилях в текущем году, что свидетельствует о росте популярности автотуризма среди россиян.
Авиакомпания S7 Airlines, получившая в ноябре субсидии, начала реализацию билетов по льготным тарифам, как сообщили представители компании. Доступ к покупке билетов по сниженным ценам открыт для рейсов, выполняемых из таких городов, как Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск, Владивосток, Благовещенск, Магадан, Мирный, Улан-Удэ и других.
Ранее компания «Аэрофлот» также объявила о старте продаж субсидированных билетов на следующий год. В рамках этой программы предложены льготные перелеты по дальневосточным направлениям, в том числе из Благовещенска, Анадыря, Магадана и других городов в Москву и обратно. Кроме того, предусмотрены субсидированные маршруты между Красноярском и Хабаровском, а также Благовещенском.
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