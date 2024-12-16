«Аэрофлот» начал продавать субсидируемые билеты

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о начале продаж субсидированных билетов на рейсы следующего года. По информации с официального сайта компании, в программу входят 23 направления, что стало расширением географии льготных перевозок.
«Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии № 22-68866-00363-Р от 26 ноября 2024 года», — говорится на сайте перевозчика. В рамках программы стали доступны льготные билеты на дальневосточные маршруты, включая рейсы из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ в Москву и обратно. Также предусмотрены субсидируемые перелеты между Красноярском и Хабаровском, Благовещенском.
Дополнительно в программу включены внутрирегиональные перелеты в рамках Дальневосточного федерального округа и Сибири, а также предложены различные ценовые категории для взрослых и детей. Стоимость билетов варьируется в зависимости от направления и составляет от 9,2 до 10,2 тысячи рублей для взрослых и до 6,7 тысячи рублей для детей.
В 2026 году «Аэрофлот» получит новые отечественные самолеты МС-21, сообщил директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов. Компания-перевозчик первая в России взяла самолеты в «мокрый» лизинг. Одной из ключевых характеристик «мокрого» лизинга является то, что обязательства по поддержанию летной годности воздушного судна, его техническому обслуживанию и ремонту, а также оформлению страховки и найму экипажа ложатся на арендодателя. В свою очередь, проведение полетов возлагается на арендатора.
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