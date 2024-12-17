Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов

Билеты по льготным ценам начала продавать авиакомпания S7 Airlines, которая получила субсидии на эти цели в ноябре. Об этом сообщили представители авиаперевозчика.
«Билеты по субсидированным тарифам можно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines. Перелеты будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2025 года», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Уточняется, что билеты по льготным тарифам уже можно купить на авиарейсы из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и других городов страны. Согласно открытым данным S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь» — прим URA.RU) является одной из крупнейших частных авиакомпаний России.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила о начале продаж субсидированных билетов на рейсы следующего года. В рамках программы стали доступны льготные билеты на дальневосточные маршруты, включая рейсы из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ в Москву и обратно. Также предусмотрены субсидируемые перелеты между Красноярском и Хабаровском, Благовещенском.
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