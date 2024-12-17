17 декабря 2024

Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Субсидированные рейсы открыла авиакомпания
Субсидированные рейсы открыла авиакомпания Фото:

Билеты по льготным ценам начала продавать авиакомпания S7 Airlines, которая получила субсидии на эти цели в ноябре. Об этом сообщили представители авиаперевозчика.

«Билеты по субсидированным тарифам можно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines. Перелеты будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2025 года», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Уточняется, что билеты по льготным тарифам уже можно купить на авиарейсы из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и других городов страны. Согласно открытым данным S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь» — прим URA.RU) является одной из крупнейших частных авиакомпаний России. 

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила о начале продаж субсидированных билетов на рейсы следующего года. В рамках программы стали доступны льготные билеты на дальневосточные маршруты, включая рейсы из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ в Москву и обратно. Также предусмотрены субсидируемые перелеты между Красноярском и Хабаровском, Благовещенском.

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Билеты по льготным ценам начала продавать авиакомпания S7 Airlines, которая получила субсидии на эти цели в ноябре. Об этом сообщили представители авиаперевозчика. «Билеты по субсидированным тарифам можно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines. Перелеты будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2025 года», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Уточняется, что билеты по льготным тарифам уже можно купить на авиарейсы из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и других городов страны. Согласно открытым данным S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь» — прим URA.RU) является одной из крупнейших частных авиакомпаний России.  Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила о начале продаж субсидированных билетов на рейсы следующего года. В рамках программы стали доступны льготные билеты на дальневосточные маршруты, включая рейсы из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ в Москву и обратно. Также предусмотрены субсидируемые перелеты между Красноярском и Хабаровском, Благовещенском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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