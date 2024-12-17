Водитель погиб до приезда скорой помощи (архивное фото)
В Екатеринбурге на 12-м километре дублера Сибирского тракта ночью 18 декабря водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Он погиб на месте происшествия до приезда медиков, сообщили URA.RU очевидцы.
«На дублере Сибирского тракта в сторону Истока произошла авария. Водитель потерял управление и съехал в кювет. Погиб на месте», — сообщил собеседник.
В отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщили URA.RU, что информация выясняется. На месте работают сотрудники ГАИ.
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