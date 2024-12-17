17 декабря 2024

В Екатеринбурге водитель потерял управление и разбился насмерть. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель погиб до приезда скорой помощи (архивное фото)
Водитель погиб до приезда скорой помощи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на 12-м километре дублера Сибирского тракта ночью 18 декабря водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Он погиб на месте происшествия до приезда медиков, сообщили URA.RU очевидцы.

«На дублере Сибирского тракта в сторону Истока произошла авария. Водитель потерял управление и съехал в кювет. Погиб на месте», — сообщил собеседник.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщили URA.RU, что информация выясняется. На месте работают сотрудники ГАИ.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на 12-м километре дублера Сибирского тракта ночью 18 декабря водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Он погиб на месте происшествия до приезда медиков, сообщили URA.RU очевидцы. «На дублере Сибирского тракта в сторону Истока произошла авария. Водитель потерял управление и съехал в кювет. Погиб на месте», — сообщил собеседник. В отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщили URA.RU, что информация выясняется. На месте работают сотрудники ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...