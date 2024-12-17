Какие страны выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН прошло голосование по резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. В числе стран, проголосовавших против этого документа, оказались США, Германия, Канада, Италия, Япония и Украина, сообщает корреспондент РИА Новости.
«За документ проголосовали 119 стран, против — 53, в числе которых Украина, США, Германия, Франция, Канада, Япония. Воздержались десять государств», — пишет РИА Новости. Среди поддержавших инициативу оказались: Армения, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, и другие.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», внесенную Россией. Документ поддержали 119 стран, в то время как 53 государства выступили против, и 10 воздержались, пишет «Царьград».
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