17 декабря 2024

Какие страны выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

США, Германия и Италия выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
© Служба новостей «URA.RU»
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Воздержались 10 государств, среди них - Швейцария, Турция, Панама
Воздержались 10 государств, среди них - Швейцария, Турция, Панама Фото:

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН прошло голосование по резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. В числе стран, проголосовавших против этого документа, оказались США, Германия, Канада, Италия, Япония и Украина, сообщает корреспондент РИА Новости.

«За документ проголосовали 119 стран, против — 53, в числе которых Украина, США, Германия, Франция, Канада, Япония. Воздержались десять государств», — пишет РИА Новости.  Среди поддержавших инициативу оказались: Армения, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, и другие. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», внесенную Россией. Документ поддержали 119 стран, в то время как 53 государства выступили против, и 10 воздержались, пишет «Царьград».

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На заседании Генеральной Ассамблеи ООН прошло голосование по резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. В числе стран, проголосовавших против этого документа, оказались США, Германия, Канада, Италия, Япония и Украина, сообщает корреспондент РИА Новости. «За документ проголосовали 119 стран, против — 53, в числе которых Украина, США, Германия, Франция, Канада, Япония. Воздержались десять государств», — пишет РИА Новости.  Среди поддержавших инициативу оказались: Армения, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, и другие.  Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», внесенную Россией. Документ поддержали 119 стран, в то время как 53 государства выступили против, и 10 воздержались, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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