17 декабря 2024

Следователи ХМАО проверят качество капремонта в мегионской школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мегионе проверят школу, на капремонт которой выделили деньги из федерального бюджета
В Мегионе проверят школу, на капремонт которой выделили деньги из федерального бюджета Фото:

Следственный комитет проведет проверку качества капитального ремонта школы в Мегионе, после жалоб в СМИ. Центральный аппарат потребовал доложить о ходе проверки, сообщает СУ СКР. 

«В СМИ сообщается о необходимости проверки качества работ в школе города Мегиона, на ремонт которой выделены средства из федерального бюджета. Отмечается, что постоянно возникают дополнительные затраты, необходимость которых вызывает сомнение», — рассказали в telegram-канале следственного комитета России. 

Следователи Югры уже начали процессуальную проверку по факту возможной халатности. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил югорскому руководителю ведомства отчитаться о ходе проверки. 

Ранее URA.RU сообщало, что Депутат из ХМАО обратился к Колокольцеву из-за коррупционного скандала вокруг рыбзавода. Виктор Макаров пожаловался главе МВД России на затягивание расследования уголовного дела по городскому рыбзаводу «Топ Фиш».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет проведет проверку качества капитального ремонта школы в Мегионе, после жалоб в СМИ. Центральный аппарат потребовал доложить о ходе проверки, сообщает СУ СКР.  «В СМИ сообщается о необходимости проверки качества работ в школе города Мегиона, на ремонт которой выделены средства из федерального бюджета. Отмечается, что постоянно возникают дополнительные затраты, необходимость которых вызывает сомнение», — рассказали в telegram-канале следственного комитета России.  Следователи Югры уже начали процессуальную проверку по факту возможной халатности. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил югорскому руководителю ведомства отчитаться о ходе проверки.  Ранее URA.RU сообщало, что Депутат из ХМАО обратился к Колокольцеву из-за коррупционного скандала вокруг рыбзавода. Виктор Макаров пожаловался главе МВД России на затягивание расследования уголовного дела по городскому рыбзаводу «Топ Фиш».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...