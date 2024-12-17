Следователи ХМАО проверят качество капремонта в мегионской школе

Следственный комитет проведет проверку качества капитального ремонта школы в Мегионе, после жалоб в СМИ. Центральный аппарат потребовал доложить о ходе проверки, сообщает СУ СКР.
«В СМИ сообщается о необходимости проверки качества работ в школе города Мегиона, на ремонт которой выделены средства из федерального бюджета. Отмечается, что постоянно возникают дополнительные затраты, необходимость которых вызывает сомнение», — рассказали в telegram-канале следственного комитета России.
Следователи Югры уже начали процессуальную проверку по факту возможной халатности. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил югорскому руководителю ведомства отчитаться о ходе проверки.
Ранее URA.RU сообщало, что Депутат из ХМАО обратился к Колокольцеву из-за коррупционного скандала вокруг рыбзавода. Виктор Макаров пожаловался главе МВД России на затягивание расследования уголовного дела по городскому рыбзаводу «Топ Фиш».
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