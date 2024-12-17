17 декабря 2024

В Тюмени водитель бетономешалки устроил дрифт возле торгового центра. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лихача заметили у ТЦ «Зеленый берег» в Тюмени
Лихача заметили у ТЦ «Зеленый берег» в Тюмени Фото:

В Тюмени водитель бетономешалки начал дрифтовать на парковке торгового центра. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях. 

«Водитель бетономешалки устроил дрифт на парковке ТЦ „Зеленый берег“ в Заречном», — рассказали в telegram-канале «ТЮМЕНЬ НОВОСТИ». К посту приложили видео, на котором водитель многотонной машины пускает ее в занос на парковке торгового центра. Сообщается, что в Госавтоинспекции уже устанавливают его личность.

В УМВД по Тюменской области направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени оперативно поймали пьяного дрифтера. Сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя, который дрифтовал в одном из тюменских дворов.

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В Тюмени водитель бетономешалки начал дрифтовать на парковке торгового центра. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.  «Водитель бетономешалки устроил дрифт на парковке ТЦ „Зеленый берег“ в Заречном», — рассказали в telegram-канале «ТЮМЕНЬ НОВОСТИ». К посту приложили видео, на котором водитель многотонной машины пускает ее в занос на парковке торгового центра. Сообщается, что в Госавтоинспекции уже устанавливают его личность. В УМВД по Тюменской области направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени оперативно поймали пьяного дрифтера. Сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя, который дрифтовал в одном из тюменских дворов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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