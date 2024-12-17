В Тюмени водитель бетономешалки начал дрифтовать на парковке торгового центра. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.
«Водитель бетономешалки устроил дрифт на парковке ТЦ „Зеленый берег“ в Заречном», — рассказали в telegram-канале «ТЮМЕНЬ НОВОСТИ». К посту приложили видео, на котором водитель многотонной машины пускает ее в занос на парковке торгового центра. Сообщается, что в Госавтоинспекции уже устанавливают его личность.
В УМВД по Тюменской области направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени оперативно поймали пьяного дрифтера. Сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя, который дрифтовал в одном из тюменских дворов.
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