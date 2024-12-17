17 декабря 2024

В девяти населенных пунктах ХМАО отменили занятия из-за 30-градусных мороза

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Отмену занятий с 1 по 11 классы объявили в Саранпауле, Ломбовоже и Щекурье
Отмену занятий с 1 по 11 классы объявили в Саранпауле, Ломбовоже и Щекурье Фото:

В ХМАО 18 декабря актировки объявили в трех населенных пунктах. Занятия с 1 по 11 класс отменили в Саранпауле, Ломбовоже и Щекурье, сообщает правительство региона. 

«Саранпауль, Ломбовож, Щекурья. 18.12.2024 занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. Температура и ветер на 18.12.2024 05:50:06: -34.4°C, 1 м/с », — говорится в сообщении на сайте. 

Также в деревне Шайтанка, поселке Ванзетур, пгт. Березово, селах Ванзеват, Полноват и Теги отменили занятия для школьников с 1 по 4 классы. Там температура воздуха опустилась до -29°С . 

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В ХМАО 18 декабря актировки объявили в трех населенных пунктах. Занятия с 1 по 11 класс отменили в Саранпауле, Ломбовоже и Щекурье, сообщает правительство региона.  «Саранпауль, Ломбовож, Щекурья. 18.12.2024 занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. Температура и ветер на 18.12.2024 05:50:06: -34.4°C, 1 м/с », — говорится в сообщении на сайте.  Также в деревне Шайтанка, поселке Ванзетур, пгт. Березово, селах Ванзеват, Полноват и Теги отменили занятия для школьников с 1 по 4 классы. Там температура воздуха опустилась до -29°С . 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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