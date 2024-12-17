В городе Украинске, который недавно освободили в ДНР, местный житель 10 дней прятал от ВСУ российского штурмовика. Об этом рассказал горожанин Виктор.
«В Украинске мы приютили и 10 дней прятали от ВСУ штурмовика армии России. Затем, когда российские военные вернулись — наш штурмовик присоединился к своим сослуживцам», — передает РИА Новости слова Виктора.
По словам местного жителя, штурмовика убила пуля вражеского снайпера. Он добавил, что верит в победу российской армии, несмотря на трудности и потери в личном составе.
Ранее армия России освободила населенный пункт Украинск в ДНР. Также было нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Леонидовка, Красноармейск, Щербиновка, Доброполье, Николаевка, Горняк и Тарасовка, передает «Национальная служба новостей».
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