Пермский пенсионер забрал у мошенников свои деньги

Пожилой пермяк вернул деньги, украденные дистанционными мошенниками. Мужчина обратился в надзорное ведомство, которая через суд добилась возврата суммы неосновательного обогащения. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте.
«Во время проверки выяснили, что мошенники обманом убедили пожилого мужчину перевести им 500 тыс рублей. Во время расследования уголовного дела удалось найти владельца банковского счета, на который поступили похищенные деньги», — говорится в сообщении.
Прокурор Мотовилихинского района города Перми в интересах заявителя обратился с иском в суд о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Суд требования надзорного органа удовлетворил. Пенсионеру вернули полмиллиона рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о том, пенсионера из Березников обманули на 26 млн рублей. Мужчина не выдержал такого удара и покончил с собой.
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